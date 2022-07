Escursione serale sulle tracce dell’allocco di Spinadello

Si chiama allocco, ma in realtà è scaltro e intelligente. Per conoscere questo rapace notturno e ascoltare il suo lugubre canto niente di meglio della passeggiata in programma venerdì 15 luglio alle ore 21 a Spinadello. Si partirà dal centro visite per un facile itinerario di circa 6 km, fra boschi ripariali e campi coltivati.

Previste tappe alle vasche della Sfir (importante luogo di svernamento e nidificazione di molti uccelli selvatici) e al Laghetto delle Folaghe, situato vicino al centro visite, per poi chiudere il percorso rientrando attraverso il Cimitero dei Tronchi. Ad accompagnare i partecipanti ci sarà Riccardo Raggi, Guida Ambientale Escursionistica

L’evento è realizzato da Romagna Trekking in collaborazione con Spinadello – centro visite partecipato, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Forlimpopoli e di Unica Reti Spa. Per prenotare: https: https://www.romagnatrekking.it/escursione/magliano-spinadello-roncolido-allocco-passeggiata-famiglie/

Quota di partecipazione: adulti 15€, bambini 10€