Incontri, spettacoli, proiezioni, concerti e mostre: ecco il marzo dedicato alle donne

Sono numerosi gli eventi programmati nel Forlivese per la celebrazione della Festa della Donna. Mercoledì 6 marzo al Centro Sociale Primavera (via Mario Angeloni, 56) appuntamento alle 10 con "L’8 marzo... secondo me - Poesie, lettere, pensieri dedicati alle donne", a cura del quartiere Ca’Ossi, in collaborazione con l’Associazione Primavera, realizzato con le scuole del territorio, la Coop Sociale L’Accoglienza e gli anziani del Centro Sociale. Dalle 15 alle 16.30, nella sala della Provincia in Piazza Morgagni, "Le parole dell’uguaglianza di genere", con la relatrice Carla Castellucci (ingresso libero, a cura di Auser Forlì).

Giovedì 7 marzo in Sala Randi, (Via delle Torri, 13) dalle 15 alle 17 "Fermiamo il silenzio, la nostra voce contro la violenza di genere", un incontro di sensibilizzazione rivolto agli operatori della Cad Società Cooperativa Onlus e alla cittadinanza tutta, in cui si tratterà la tematica relativa alla violenza di genere con focus specifico sull’attività e operato del Centro Donna e della Rete Interistituzionale. Interverranno Renata Mantovani, presidente di Cad - Società Cooperativa Onlus; Giulia Civelli, responsabile Unità Centro Donna del Comune di Forlì, e le operatrici e psicologhe del Centro Donna. Nella sede dell'associazione anziani ‘I due Tigli’ (via Orceoli, 15) alle 20:30 incontro con Tiziana Donati su "La costituzione letta dalle donne", a cura di Auser Forlì in collaborazione con Quartiere 9 San Benedetto-Foro Boario. Sempre giovedì 7 marzo alle 20,45 il Teatro Verdi di Forlimpopoli ospiterà "Donna Solidale", uno spettacolo di Donne di Pace con ingresso ad offerta libera per beneficenza, organizzato da Comune di Forlimpopoli e Teatro dei Piedi aps con la partecipazione delle Associazioni di Forlimpopoli.

Venerdì 8 marzo, alle 9.30, il Palazzo Comunale Bertinoro ospiterà "Muse Sognanti - Alla scoperta delle donne dei pittori preraffaelliti tra arte, storia e poesia D’Apres", inaugurazione della mostra composta da 57 opere pittoriche realizzate dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro e presentazione di scritti sul tema delle donne protagoniste del Preraffaellismo. L'evento, a cura dell’Istituto Comprensivo di Bertinoro, è collegato alla mostra sui Preraffaelliti del Museo San Domenico di Forlì. Sempre a Bertinoro, alle 15.30, verrà inaugurata in via Collinello 1501 la panchina rossa nei pressi al Cipresso di Francesca da Polenta. All'Oratorio San Sebastiano sarà inaugurata alle 17.30 la mostra "Nel tempo della semina e del raccolto", a cura di Angelamaria Golfarelli e promossa dall'Udi Forlì. "Nel tempo" le donne hanno sempre vissuto “co-strette” perché dall’infanzia alla maturità, e fino alla vecchiaia, spesso sono stati gli altri a decidere quale tempo era il loro. Questa mostra vuole, attraverso le opere delle artiste Marcella Belletti, Maria Mazzotti e Anny Wernert, tessere un forte legame fra il passato (tempo della semina) e il futuro (tempo del raccolto) soffermandosi su quell’infinito presente (tempo della gemmazione) che le donne continuano a vivere dilatando gli attimi. Sarà visitabile fino al 24 marzo

Il Circolo Aurora ospiterà alle 20.00 la "cerimonia delle candele", il momento più importante dell’anno sociale e simboleggia l’abbraccio di tutte le donne del mondo aderenti alla BPW International di cui fa parte Fidapa. A cura della Sezione Fidapa di Forlì. Al Teatro San Luigi "La Donna al centro", serata che prevede un’introduzione dei volontari e delle volonatrie di Spazio 2030 e la proiezione del film “The mircle club", film dove la figura femminile è centrale con quattro grandi attrici protagoniste: Laura Linney, Katty Bates, Maggie Smith, Agnes O’Casey. Promosso da Sala San Luigi e Spazio 2030 Duomo di Forlì. Al Duomo, alle 21, "Organi Callido", concerto d’organo L’intero ricavato della serata verrà devoluto al Centro Donna a sostegno delle donne vittime di violenza. L’evento organizzato da Forlì Antiqua e dal Soroptimist Club di Forlì riprende un progetto avviato nel 2018 per la valorizzazione degli organi Callido a Forlì, patrimonio da promuovere.

Sabato 9 marzo, alle 15.30, il Centro Sociale di via Angeloni ospiterà il concerto "Un cielo si tinge di rosa" a cura della band "I Musi..Canti": si potranno ascoltare musiche in omaggio alle conquiste delle donne, per esaltarne il rispetto e preservarle dall’indifferenza, a cura del Quartiere Ca’Ossi in collaborazione con l’Associazione Primavera. Al Teatro comunale di Predappio alle 20 sarà di scena lo spettacolo teatrale "Per dire no" (ingresso libero, consigliato ad un pubblico adulto), a cura della Bolero Danzante asd di Patrizia De Palma, con Sonia Davis e Mario Accardo, con il patrocinio del Comune di Predappio e della Commissione delle Pari Opportunità. Domenica 10 marzo, alle 15.30, il Teatro Ex Seminario di Bertinoro, ospiterà "I pomeriggi del Bicchiere", dedicato alla Giornata della Donna. Si presenterà il libro “L’iliade cantata dalle dee” con l’autrice Marilù Oliva.

Giovedì 14 marzo, alle 21, al Teatro Verdi di Forlimpopoli sarà proiettati "Persepolis" di Marjane Satrapi e Vincent Parronaud. Forlimpopoli ospiterà anche un ciclo di tre incontri con educatrici e pedagogiste a partire dai loro libri dal titolo "La Buona Educazione. - Donne e Pedagogia". Gli appuntamenti, organizzati dal Comune di Forlimpopoli e dal Coordinamento pedagogico del comprensorio forlivese, si terranno nella sala del Consiglio comunale giovedì 14 e 21 marzo e il 4 aprile alle 17.



Venerdì 15 marzo appuntamento al Teatro Verdi di Forlimpopoli con "Il settimo giorno lui si riposò, io no", uno show di Andrea Mirò e Enrica Tesio, organizzato da Teatro delle Forchette nell’ambito della stagione teatrale 23/24. Domenica 17 marzo alle 15,30 alla Biblioteca comunale di Castrocaro (Viale Marconi 115) appuntamento con "8 Marzo Letture poetiche dedicate alle donne": “Lotto marzo e le partigiane forlivesi” parole e immagini di Carla Grementieri e “Donne”, monologo di e con Sabina Spazzoli. L'incontro sarà a cura dell’Associazione VoceDonna

Lunedì 18 marzo nella sala Icaro del Liceo Classico Morgagni, ci sarà al mattino un incontro riservato agli studenti delle scuole superiori aderenti. Al Centro per la pace “Annalena Tonelli”, in via Andrelini 59, alle 17 ci sarà la presentazione di "Medicina, emancipazionene politica. Anna Kuliscioff e noi (Mucchi editore, 2024). Il Tavolo Permanente delle Associazioni contro la violenza alle donne di Forlì, prosegue con questo doppio appuntamento l’opera di sensibilizzazione e prevenzione dei fenomeni della violenza di genere, del bullismo, del razzismo, della discriminazione, rivolgendosi in particolare ai giovani studenti degli Istituti superiori, ma pure alla cittadinanza tutta. Saranno presenti i curatori Thomas Casadei, docente di Filosofia del diritto, Università di Modena e Reggio Emilia - Unimore e Direttore CRID- Centro di ricerca interdipartimentale su Discriminazioni e vulnerabilità e

Vittorina Maestroni, del Centro Documentazione donna di Modena

Giovedì 21 marzo alle 21 alla Fabbrica delle Candele "Storie di Donne 2024 - Ricomporre la memoria di un territorio. Biografie e storie di donne nei luoghi dell’alluvione". Prosegue il progetto per la raccolta e la valorizzazione delle storie di donne forlivesi. Quest’anno la “Compagnia Bella” dona voce ai racconti di chi ha affrontato la tragedia dell’alluvione. A cura dell’Assessorato alle Pari Opportunità e Commissione per le Pari Opportunità

Sabato 23 marzo, alle 10 presso il salone comunale di Castrocaro, "Donna: femminismo, medicina e ricerca", convegno a cui partecipano Thomas Casadei, Paola Possanzini, Marina Mengarelli Flamigni, Greta Bagnolini. Presentazione di Annalisa Crociani. Introduce e modera Carla Grementieri. A cura dell’Associazione VoceDonna. Alle 15 appuntamento con "Le Madonne di San Pellegrino", una visita alla Basilica-Santuario di San Pellegrino Laziosi in piazza Morgagni a Forlì gestita dai Frati dell’Ordine dei Servi di Maria. A conclusione degli eventi in omaggio alla Donna visita alla Basilica-Santuario che conserva all’interno numerose opere Seicentesche che raffigurano la preziosa figura femminile della Madonna. A cura del Quartiere Ca’Ossi in collaborazione con l’Associazione Primavera.

La Sala Teatro Maria Graffiedi di Vecchiazzano ospiterà alle 21 "Antigone: il potere e la ribelle". Il progetto Ripa 2024, il ricordo della rivolta della Ripa, si realizza con questo spettacolo, grazie alla collaborazione artistica della Compagnia teatrale Malocchi&Profumi, che procederà all’adattamento del noto testo classico con linguaggi adatti alla contemporaneità, oltre a curare regia, scenografia e direzione. L’accesso a teatro sarà gratuito per tutta la cittadinanza forlivese.



Martedì 26 marzo, alle 21 all'ex istituto agrario di Villafranca (via 13 Novembre) appuntamento con "Capire per non subire", uncontro pubblico di sensibilizzazione riguardo la violenza sulle donne, con focus sui segnali e i comportamenti che non devono essere trascurati già dalle prime volte che si vanno a manifestare, quali possono essere le conseguenze, a chi e come rivolgersi per ricevere supporto. A cura dell’Associazione Il Palazzone di Villafranca con la collaborazione del Centro Donna del Comune di Forlì

Il 29 marzo, alle 21, al Teatro Verdi di Forlimpopoli, appuntamento con "Rosa Genoni: storia di una piscinina che inventò il Made in Italy". L’eccezionale vita di una donna, sarta, creatrice di moda, socialista, militante per la pace, femminista. Con Mariolina Coppola e Gruppo Teatrale Malocchi e Profumi APS in collaborazione con Gruppo Forlimpopolese Funghi e Flora e con il Patrocinio del Comune di Forlimpopoli. Biglietto unico: 10 euro. Info e prenotazioni whatsapp 328 6720194 e 347 8837149.

Altri eventi

Sabato 6 aprile

Teatro Verdi, Piazza A. Fratti, 7 Forlimpopoli

Ore 16.00

"Tutto è qui",docufilm di Silvia Luciani. Terremoto nelle Marche. Un piccolo borgo. Due donne e un asilo nel bosco. Organizzato da Formula servizi alle persone

Domenica 7 Aprile

Circolo Democratico (Via Maroncelli, 7)

Ore 15.30

Torneo di Burraco

Il ricavato verrà devoluto alla casa rifugio per donne maltrattate Promosso da Lions Club Forlì Valle del

Bidente

Sabato 18 maggio

Teatro Testori Forlì

Via Amerigo Vespucci, ore 21

"La sala d’attesa"

Dramma in due atti sulla violenza alle donne di Stefania De Ruvo. Regia di Stefania Polidoro, con Elena Balocchi, Azzurra Bernabei, Marta Boscherini, Sara Brasini, Giulia Foschi, Margherita Persiani.

Quando si parla di violenze sulle donne alcuni pensano che si tratti di una divisione inutile della violenza. Crediamo che la violenza sulle donne abbia una “peculiare” unicità. Femminicidi, stupri e violenze domestiche hanno una caratteristica comune

che si fonda sul rapporto tra uomo e donna e che vanno oltre le inclinazioni violente del singolo e rimarrà sempre

una violenza di genere. spettacolo realizzato dall’Associazione Culturale “Il Sicomoro”