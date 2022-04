Dopo due anni di stop, il 1 maggio torna a riempire le piazze: "concertone" in piazza Saffi. Musica ed eventi in altri 9 comuni

Il Primo Maggio vedrà l’evento principale in piazza a Forlì alle ore 15. Dopo la Banda 'Città di Forlì' e il tradizionale comizio dei segretari Generali di Cgil, Cisl e Uil (intermezzo alle 16.15), si esibiranno 16 Teen Rock Band introdotti dalla presentatrice Francesca Fantini (dalle 15.45 fino alle 19). Il progetto avviene grazie alla collaborazione di Cosascuola Music Academy e con il contributo del Comune di Forlì, si alterneranno sul palco i gruppi Reflection2.0, Mayday, Megal, Afterglow, B-Side, Air B&B, The Crockss, Burning Eyes, Same Street, Take Five, What Time Is It, Overtime, Kairos, Viraha, Drama, Astray.

Le altre iniziative, di Domenica 1° Maggio, nel comprensorio forlivese:

SANTA SOFIA: ore 9.00 P.zza Garibaldi Corpo bandistico di Santa Sofia, ore 9,30 intervento a nome di CGIL CISL UIL, ore 10,00 Manifestazione con visita al Cimitero ove verrà deposta una corona alla memoria dei Caduti del Lavoro; alla manifestazione parteciperà un gruppo di giovani che continuerà il suo cammino fino alla Collinaccia di Galeata;

CASTROCARO TERME E TERRA DEL SOLE: ore 10,00 interventi della Sindaca del Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole e intervento a nome di CGIL - CISL – UIL, ore 10,30 nell’Area Poggiolini (zona mercatale) Concerto del Corpo Bandistico di Castrocaro – Terra del Sole;

BOCCONI: ore 9,00 P.zza del Popolo, Concerto del Corpo Bandistico, Comunale di Portico e San Benedetto;

SAN BENEDETTO IN ALPE ore 10,00, P.zza XXV Aprile Concerto del Corpo Bandistico Comunale di Portico e S. Benedetto;

PORTICO DI ROMAGNA, ore 11,15 P.zza Marconi Concerto del Corpo Bandistico Comunale di Portico e San Benedetto e manifestazione lungo le vie cittadine;

PREDAPPIO ore 10,00, P.zza Garibaldi Spettacolo con Moreno, ore 10,15 Saluto del Sindaco di Predappio, ore 10,30 intervento a nome di CGIL CISL UIL;

PREMILCUORE ore 15,00 P.zza Caduti Concerto della Banda di Premilcuore, ore 16,00 Saluto del Sindaco di Premilcuore, ORE 16,15 intervento a nome di CGIL CISL UIL;

MODIGLIANA, ore 8,30 Ritrovo a Montebello per “Trekking del Lavoratore” organizzato in collaborazione con il CAI Sezione Faenza Gruppo Modigliana, ore 8,45 Partenza da Le Prata di Montebello, circa 10 km, 500 Mt di dislivello, tempo stimato 3 ore e mezza più soste, comprese soste a Ca Cornio, San Valentino, Bonsignolo, visitando la quercia del Poggiale di Montebello, ore 12,00 rientro a località Tomba di Montebello pranzo al sacco (a cui ognuno provvederà); durante il pranzo le Confederazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL saluteranno i partecipanti e si brinderà per festeggiare il lavoro e le sue tematiche, 13,30-14,00 si potrà visitare il parco di Montebello accompagnati da una guida esperta in botanica;

MELDOLA dalle ore 8,30 Loggiato Doria Pamphili Vecchi sapori a cura delle “Aziende agricole biologiche e degli operatori mercato contadino”, modellismo ed hobbistica; in p.zza Orsini 9a esposizione delle vecchie biciclette dei meldolesi dal 1908 al 1975, del meccanico Dino Pedrizzi, raduno di moto – auto d’epoca - trattori “d’una vòlta”, ore 9,15 in p.zza Matteotti raduno e sfilata dei trattori “Fam batterie” e di tutti i veicoli per le vie cittadine in collaborazione con gli agricoltori di Meldola, con la presenza dei carri folkloristici dei ragazzi meldolesi “La cumpagnia di lavoradur”, ore 10,15 p.zza Orsini esibizione del gruppo ballerini “New dance club”, ore 11,00 intervento a nome di CGIL CISL UIL, alle ore 11,15 prosegue esibizione del gruppo ballerini “New dance club, ore 11,30 tradizionale tavolata del 1° Maggio offerta dai produttori locali, commercianti e artigiani di Meldola; mostra di modelli plastici realizzati da Coveri Renzo, Mostra di Bonsai di Piovaccari Lorenzo;

BERTINORO ore 10.00 Bertinoro, Monumento dei 5 Martiri Bertinoresi Deposizione di una corona presso il monumento commemorativo, intervengono la Sindaca di Bertinoro Gessica Allegni, il Rappresentante ANPI Provincia Forlì Cesena, il Rappresentante a nome di CGIL CISL UIL; con la partecipazione della Banda “Città di Bertinoro Power Marching Band”;

SANTA MARIA NUOVA dalle ore 14.30 alle ore 20.00 CONCERTO DEL PRIMO MAGGIO Area Verde di Via A. De Gasperi (Pac 4), intervengono Gessica Allegni, Sindaca di Bertinoro Rappresentante a nome di CGIL CISL UIL;

TREDOZIO l’Amministrazione Comunale si unisce a tutti i lavoratori nella celebrazione della Festa del Lavoro 1° MAGGIO. La cittadinanza è invitata a partecipare alla tradizionale MERENDA presso P.zza Vespignani alle ore 15,00, intervento a nome di CGIL CISL UIL.