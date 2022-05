Fabio Concato protagonista all'Arena San Domenico con il "Musico ambulante Tour 2022"

Nel cartellone estivo dell'Arena San Domenico arriva uno dei grandi nomi della musica italiana: Fabio Concato. Il suo "Musico Ambulante Tour 2022" sarà in città mercoledì 6 luglio, alle 21:15, Arena San Domenico Forlì.

Fabio Concato è una delle certezze della nostra musica d'autore e un grande interprete della scena musicale italiana, che crede ancora nella poesia adagiata su armonie non banali, che hanno, a tratti, una “stretta familiarità” con il jazz. Nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante per le sue canzoni, narrando in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d'allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nella mente che nella sensibilità del pubblico. Sarà l'occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche tanti altri brani del suo ricco repertorio “Domenica bestiale”, “Fiore di Maggio”, “Guido piano”, “Rosalina”, “051222525”,” Sexi tango”, “Gigi”, fino ai singoli dell’ultimo album uscito nel 2012 "Tutto qua", queste sono solo alcune delle canzoni del concerto, improntato sulla musica e sulla parola, tra il serio ed il faceto e nel quale non mancheranno altre gradite sorprese, presentate con nuovi arrangiamenti e scelte secondo i temi più cari all’artista. Il repertorio viene riproposto con grande energia e complicità, assieme agli stessi musicisti che hanno contribuito alla realizzazione dell’album stesso: Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi (batteria). Un bel viaggio al centro del cuore e del cervello.

Informazioni e contatti: ortodelbrogliaccio@gmail.com 327 9859520. Ingresso euro 30,00 + prevendita. I biglietti saranno disponibili su www.vivaticket.it I posti sono numerati. Lo spettacolo andrà in scena nel rispetto dei protocolli di Legge per la sicurezza (del pubblico, degli artisti, del personale addetto) che sono o saranno previsti.