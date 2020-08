Fabio Genovesi presenta il romanzo "Cadrò, sognando di volare"

Giovedì 6 agosto, il parco della Resistenza di Santa Sofia ospita Fabio Genovesi, uno degli autori più apprezzati della scuderia Mondadori, in dialogo con il giornalista Corrado Ravaioli. Genovesi è un narratore con pochi eguali, e nel suo ultimo romanzo "Cadrò, sognando di Volare", incrocia la storia del protagonista Fabio con quella di Marco Pantani. È un libro adatto a chi ha amato il Pirata ma anche a chi non ha mai seguito il ciclismo, perché i sogni sono universali. Una commedia agrodolce, nella tradizione della commedia all'italiana. Quello di giovedì è un evento speciale, essendo l'unica data estiva dello scrittore fuori dai confini della Toscana, ed è ancor più suggestiva visto che il ricordo di Pantani è molto sentito a Santa Sofia, dove il Comune ha deciso tre anni fa di affiggere una sua gigantografia su una parete esterna del teatro Mentore.

Più ispirato che mai, Fabio Genovesi torna a farci sognare con la sua scrittura unica, che ci travolge e ci emoziona come un’onda impetuosa, ci fa commuovere, sorridere e poi ridere fino alle lacrime. E ci racconta cosa vuol dire credere in qualcosa. Qualsiasi cosa. Che sia però magica, e ci accenda, spingendoci avanti o da qualsiasi parte, senza progetti o direzioni già tracciate. Si rischia di cadere, sì, ma quando alla radio passeranno la canzone della nostra adolescenza allora, cantandola a squarciagola coi finestrini abbassati, di sicuro voleremo.

Evento a ingresso libero con posti limitati, in ottemperanza alle disposizioni anti-covid. Prenotazioni al numero: 349-9503847.

Fabio Genovesi (Forte dei Marmi, 1974) ha pubblicato per Mondadori i romanzi Il mare dove non si tocca (2017), Chi manda le onde (2015, premio Strega Giovani), Versilia Rock City (2012) ed Esche vive (2011) e, per Laterza, il saggio cult Morte dei Marmi. Collabora con il “Corriere della Sera” e il suo settimanale “La Lettura”.