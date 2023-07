Federico Mecozzi porta il nuovo album “Inwards” all'Arena San Domenico

Sabato 5 agosto, l'Arena San Domenico, ospita, alle 21:00, l'"Inwards tour" del violinista e compositore Federico Mecozzi, affiancato da Veronica Conti al violoncello e glockenspiell, Anselmo Pelliccioni contrabbasso e violoncello, Massimo Marches chitarre ed elettronica, Stefano Zambardino tastiere e fisarmonica, Tommy Graziani percussioni ed elettronica.

“Inwards” è il secondo album del violinista e compositore Federico Mecozzi, da 13 anni a fianco di Ludovico Einaudi. Spiega l’autore: “Quando il mondo esterno non risponde più, ci si trova costretti ad esplorare dentro di sé, scoprendo gli infiniti stati che ci compongono. “Inwards” è un viaggio verso l’interno, verso sensazioni più oscure della quotidianità esteriore. Quasi in risposta al mio primo lavoro “Awakening” (2019), scaturito da viaggi ed esperienze, “Inwards” è un’introspezione dettata dal periodo storico che abbiamo appena vissuto, in cui l’assenza di stimoli esterni ci ha costretti a chiuderci in noi, ma anche ad aprirci dentro”. La musica di “Inwards”, che vede prevalentemente il violino al centro, intreccia sonorità che transitano tra musica classica contemporanea, folk, elettronica, world music.

Informazioni

Biglietto: €10,00. Prenotazioni e prevendite 3397097952 - 3479458012 - 05431713530

Federico Mecozzi (nato a Rimini nel 1992) è violinista, compositore e polistrumentista. All'età di sei anni inizia a suonare la chitarra e a scrivere le prime canzoni. A 12 anni intraprende il percorso accademico presso l'Istituto Musicale "G. Lettimi" di Rimini, dove studia violino. In seguito, si forma anche come direttore d'orchestra e arrangiatore. A partire dal 2009 affianca stabilmente il celebre compositore e pianista Ludovico Einaudi, che accompagna tuttora dal vivo in lunghe tournée nei più prestigiosi teatri e arene del mondo (Royal Albert Hall, Sydney Opera House, Carnegie Hall, Philharmonie Berlin per citarne alcuni), oltre che nella realizzazione dei dischi come musicista e assistente musicale. In studio di registrazione ha lavorato anche con e per Pacifico, Angelo Branduardi, Enrico Nigiotti, Blonde Redhead, Remo Anzovino, Filippo Graziani, Andrea Mingardi, I Ministri. È stato inoltre il più giovane direttore d’orchestra del Festival di Sanremo nelle edizioni 2019 (per Enrico Nigiotti) e 2021 (per Dellai) e uno dei più giovani di tutti i tempi. Nel gennaio 2019 è uscito ‘Awakening’ (Warner Music Italy), album del suo debutto solista, con il quale Mecozzi ha intrapreso un tour italiano ed europeo che è stato poi interrotto dalla pandemia.