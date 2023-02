Festa del Gatto, un appuntamento dedicato agli amanti dei felini

Come si sa in febbraio ricorreva la Festa del Gatto, ma non tutti sono riusciti ad organizzarsi per tempo, eppure la ricorrenza si deve rigorosamente festeggiare, anche se non casca proprio di venerdì 17.

Barbara Spazzoli e Simona Palo, con un percorso tutto loro, vi danno appuntamento insieme per Sabato 4 marzo dalle ore 16.30 in avanti.

Il ritrovo è in Via Giorgio Regnoli a Forlì, al numero 32 presso il Laboratorio d'Arte di Barbara, che per l'occasione mostrerà ai presenti il suo ultimo multiplo "Gatto" a tiratura limitata, in sintonia con Simona, che leggerà il racconto "Un gatto di cuori", dedicato all'Atelier della Pittrice, ed inserito nella sua ultima raccolta.

"Il Sogno di Aurora". Il pomeriggio prevede inoltre la partecipazione straordinaria di Davide Boschini, che farà dono ai presenti della sua ultima filastrocca inedita, ovviamente a tema felino, nonché sorteggerà per i presenti 3 premi, tutti firmati da Barbara Spazzoli, sempre dedicati ai nostri amici a 4 zampe. Gli amanti dei gatti sono calorosamente invitati all'evento.