Festa di Natale al Quartiere Cava-Villanova con i bambini delle scuole

Si svolgerà giovedì 21 dicembre alle ore 15,00 in Piazzetta Don Mario Ricca Rossellini, presso il Quartiere Cava-Villanova di Forlì l’accensione dell’albero natalizio realizzato dal quartiere e decorato con gli addobbi dei bambini della Scuola Primaria “Livio Tempesta” della Cava. I bambini accompagnati dalle insegnanti, dai genitori, parenti e amici si recheranno intorno all’albero realizzato con materiale di riciclo, per decorarlo e per fare merenda tutti insieme, scambiando auguri di serenità e pace. Successivamente, alle 17,00 partiranno a piedi i bimbi in corteo della scuola dell’Infanzia “La Nave" di Via Badia Tedalda, per confluire tra canti e musica sempre in Piazzetta Don Mario Ricca, dove i volontari della Parrocchia hanno allestito come ogni anno un significativo presepe. A tutti presenti verranno distribuiti dolciumi e cioccolata.

"L’incontro aperto a tutta la cittadinanza - sottolinea Eleonora Visani, coordinatrice del quartiere Cava-Villanova - è stato realizzato appositamente per valorizzare il Natale dei bambini che frequentano le scuole del nostro Quartiere e per tutti i cittadini, coinvolgendo gli attori principali della nostra zona. Abbiamo scelto di realizzare questo evento in Piazzetta Don Mario Ricca Rossellini, per valorizzare al meglio le nostre attività economiche con le quali collaboriamo da sempre e cerchiamo nel nostro piccolo di sostenere e valorizzare. Inoltre, ci preme ricordare che i volontari del comitato di Quartiere stanno ultimando, in questi giorni che precedono le feste, le consegne a domicilio del panettone agli ultranovantenni residenti nel quartiere Cava-Villanova, che sono per il 2023 aumentati al bel numero di 115 di cui 79 donne e 36 uomini. Sono 81 quelli residenti nel quartiere Cava e 34 quelli residenti nel quartiere Villanova. Abbiamo la fortuna di avere anche una Ultracentenaria la sig.ra Frignani Velia del Quartiere Cava, che il 28 ottobre scorso ha compiuto 103 anni. Ricordiamo – prosegue Visani - che chi vuole comunicare per qualunque esigenza del territorio Cava-Villanova può contattarci alla mail: quartiere10@comune.forli.fc.it, oppure venire di persona all’iniziativa di giovedì pomeriggio. Saremo lieti di scambiare idee, opinioni e ascoltare le richieste e augurarci buone feste".