Festa insieme ai mici e ai volontari al rifugio di Emergenza Randagi Forlì

Domenica 24 settembre Open Day al rifugio di Emergenza Randagi Forlì in via Bassetta 16/G. A partire dalle 16 fino alle 19 sarà possibile conoscere i "divi" a quattro zampe ospiti della struttura e scoprire come aiutare i mici in difficoltà, adottandoli o aiutandoli in rifugio come volontari. Durante il pomeriggio sarà possibile gustare una sfiziosa merenda (o anche cena!) con le proposte di “Serial Burger”. Un giorno di festa all'insegna della solidarietà e del volontariato, il cui scopo è quello di sensibilizzare i cittadini al fenomeno del randagismo felino ancora molto diffuso sul nostro territorio e allo stesso tempo avvicinarli alle strutture di volontariato locali che si prendono cura dei gatti senza casa, incentivandone le adozioni. In caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a data da definirsi. Per informazioni è possibile visitare il sito www.emergenzarandagi.it oppure scrivere su WhatsApp al 3347769400.