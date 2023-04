Forlì celebra il 78esimo anniversario della Liberazione: il ricco programma di eventi

E' particolarmente nutrito il programma di iniziative elaborato dal Comune di Forlì in vista del 78esimo anniversario della Liberazione. Si comincia lunedì 17 aprile al Parco della Resistenza (ingresso da viale Spazzoli) con la posa delle pietre d’Inciampo alla memoria di Arturo e Tonino Spazzoli. L'appuntamento è alle 10.30. Gli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “G. Marconi” presenteranno un ricordo dei martiri uccisi dai nazifascisti. Saranno presenti classi del Liceo Scientifico “Fulcieri Paulucci di Calboli”, del Liceo Classico “G. Morgagni”, del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” e della scuola primaria “Aurelio Saffi”. A seguire, in via Fratelli Spazzoli 41, ci sarà la cerimonia della posa delle Pietre d’Inciampo alla presenza del sindaco del Comune di Forlì Gian Luca Zattini e i famigliari dei fratelli Spazzoli.

22 aprile

Sabato 22 aprile saranno due gli appuntamenti in programma. Si comincia alle 10.30 al parco di via Bertini, angolo via Solombrini, con un momento a ricordo dei Partigiani Edo Bertaccini, Lino Bertoni, Secondo Cervetti e Ferdinando Dell’Amore. L’evento è organizzato da Quartiere Pianta Ospedaletto Coriano, Anpi e Auser. A seguire, alle ore 11, in via Orceoli 15 (presso parcheggio palestra Buscherini) ci sarà un monologo teatrale a due voci con accompagnamento musicale. Verranno ricordati i partigiani Leo Gramellini e Remigio Saviotti. Saranno presenti l'assessora Andrea Cintorino, il presidente dell'Anpi Vico Zanetti, la presidente dell'Auser Forlì Maria Luisa Bargossi, lo storico Gabriele Zelli e il coordinatore di quartiere Alessandro Gasperini.

Alle 17, alla Biblioteca Pedagogica “Duilio Santarini” (via Paulucci Ginnasi 179 sarà inaugurata la mostra di xilografie che raccontano il territorio: Duilio Santarini l’uomo, l’artista, il pedagogista (orari di apertura dal 23 aprile al 5 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, chiuso il 27 aprile). Sarà presente l'assessora ai Servizi educativi, scuola e formazione, Paola Casara.

25 aprile

Martedì 25 Aprile si celebra il 78esimo anniversario della Liberazione. Si comincia alle 9.30, con la cerimonia istituzionale in Piazza Saffi alla presenza del Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, delle autorità cittadine e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Renderà gli onori un picchetto del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile “Trieste”. Accompagnerà la manifestazione la “Banda Città di Forlì” diretta dal Maestro Roberta Fabbri. Seguirà la cerimonia del Concorso per studenti “25 Aprile 2023 - 78° Anniversario della Liberazione”-

Al pomeriggio, a partire dalle 14.30, al Parco Urbano Franco Agosto ci sarà la Festa popolare della Liberazione (nell'area con accesso da via Fiume Montone). In collaborazione con Anpi Comitato Provinciale Forlì-Cesena, Fiap, Gruppo Alpini sezione di Forlì e Associazioni di volontariato. Alle ore 15.00 avrà inizio “Petronilla”, di e con Sabina Spazzoli. Lettura teatrale incentrata sulla memoria di una bambina, tra Seconda Guerra Mondiale e Liberazione: racconto di grandi privazioni, soprattutto alimentari, con un famoso ricettario come libro dei sogni. Alle ore 16.30 si terrà il Concerto Banda della “Città di Forlì”. In caso di maltempo il concerto si terrà nel Salone Comunale, Piazza Saffi 8.

26 Aprile

Mercoledì 26 Aprile, alle 17, la Sala Randi in Municipio (via delle Torri, 13) ospiterà la presentazione del libro “Dal Pireo alla Repubblica. Brogliaccio di un uomo qualsiasi”, diario di Widmer Lanzoni (1943-1946) a cura di Maurizio Lanzoni e Paolo Poponessi". Introdurrà Alessandra Ascari Raccagni, presidente del Consiglio Comunale di Forlì. L'appuntamento è organizzato in collaborazione con Federazione Italiana Associazione Partigiane.