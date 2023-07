Festa paesana a Cusercoli tra cibo, musica e moda

Appuntamento con la Festa Paesana a Cusercoli da giovedì 27 a sabato 29 luglio in Largo Matteotti. La tre giorni parte giovedì alle 20.15 con una tavolata aperta a tutti "A magnem tot insem in piaza". Venerdì 28 luglio alle 20.15 serata in musica dagli anni '60 agli anni 2000. Sabato 29 luglio alle 21.00 va in scena la sfilata di moda "Top Hairstylists" di Grazioso Rosa - Cusercoli, in collaborazione con Cristina Altre Idee Meldola

Per le serate di venerdì e sabato sarà in funziona uno stand gastronomico