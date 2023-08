Festa sotto le stelle a San Savino di Predappio

Anche il mese di agosto riserverà più di una sorpresa a Predappio, per quanto riguarda l’intrattenimento estivo. Dopo l’incontro dedicato ai più piccoli con le letture animate a Predappio Alta a cura dell’associazione Nati per leggere, è arrivato il momento di alzare gli occhi al cielo. Mercoledì 9, a partire dalle 19.30, a San Savino è in programma la “Notte sotto le stelle”, dedicata al fenomeno delle stelle cadenti tipico di questo periodo dell’anno. La serata, organizzata dal Gruppo Sportivo San Savino prevede gastronomia e musica.

Come in tutte le serate inserite nel programma degli eventi estivi, sarà possibile sostenere la raccolta fondi per l’emergenza alluvione. Per informazioni: 0543-921766