La aziende el territorio aprono le porte: torna in presenza il Festival dell'industria con eventi in tutta la Romagna

Tornano ad aprirsi le porte delle aziende alla cittadinanza, alla comunità e al territorio. Si terrà dal 14 giugno al 4 luglio l’8° Festival dell’industria e dei valori di impresa, organizzato da Confindustria Romagna dopo due anni di edizioni virtuali, con un ricco programma di appuntamenti e anteprime.

Un’occasione per incontrarsi, celebrare traguardi importanti e confrontarsi sui temi di attualità con open day aziendali e iniziative associative che si svolgeranno in tutto il territorio di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini e che culmineranno con l’Assemblea generale il 4 luglio al teatro Alighieri di Ravenna, alla presenza del presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

“Con il Festival torniamo a svelare cosa c’è dietro a capannoni, uffici, mail e videocall – spiega il presidente di Confindustria Romagna Roberto Bozzi - le persone che abbiamo visto e sentito solo dai monitor in questi due anni non si sono mai fermate, lavorando giorno per la crescita e lo sviluppo dei nostri territori con grinta, progetti innovativi, intraprendenza e grande capacità di affrontare le sfide, soprattutto nel particolare momento storico che stiamo vivendo. Vogliamo quindi celebrare il loro impegno e i valori del fare impresa guardando avanti con fiducia, con un’idea di insieme e di Romagna vista e vissuta sempre più come un’unica città”.

Dopo le anteprime del nuovo stabilimento di Elfi a Forlì e dell’Open House per i 60 anni di Iemca a Faenza, a Forlì il 10 giugno “Special Preview on site REsuede REcycled” per i 50 anni di Dino Zoli, mentre il 13 giugno sempre a Forlì Fores Engineering celebrerà i 30 anni di attività.

Il Festival aprirà ufficialmente il 14 giugno al Teatro Dragoni di Meldola con l’evento “Città Romagna: un’Utopia? Il futuro della Romagna dopo la tempesta perfetta” che vedrà la partecipazione del professor Carlo Ratti, architetto e ingegnere, protagonista del dibattito internazionale sullo sviluppo urbano delle città del futuro. Il 28 giugno a Forlì Gendata terrà un approfondimento sul lavoro ibrido e la sicurezza aziendale. Altri eventi arricchiranno poi il Fuori Festival nelle settimane e mesi successivi: in autunno seguiranno altri appuntamenti proposti dall’azienda Angelini di Forlimpopoli per i 60 anni di attività, e ancora da Dino Zoli con altre mostre celebrative del cinquantenario e Zani Work con l’inaugurazione dei nuovi locali per il 40° anniversario.

Il Festival dell’Industria e dei Valori di Impresa 2022 è realizzato grazie al supporto di Umana, Vulcaflex, BIPER Banca, Deloitte, Talea Consulting, Astim, Metalsider, Sogliano Ambiente.

Il programma completo è cpnsultabile sul sito www.confindustriaromagna.it