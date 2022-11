Festival L'Occidente nel Labirinto, al San Luigi la proiezione di Avatar

Prosegue il ciclo di eventi promosso dal circolo Acli Lamberto Valli di Forli e dalla rete di altre 14 fra associazioni ed enti la 22esima edizione del Festival L'Occidente nel Labirinto. Questa edizione ha per tema "Eco Polis. Modelli di ecologia integrale tra For?ì e il Mondo" e giovedì 3 novembre alle 20.45 nell'ambito della sezione cinema verrà proiettato Avatar, uscito nel 2009, per la regia di James Cameron (Usa).

Un film che ha inaugurato una modernissima tecnologia per immagini che ha utilizzato il 3D ma soprattutto ha introdotto l'utilizzo di sensori "Moving Capture" dalle azioni sceniche vere degli attori potenziando i loro campi di movimento. Per questo motivo la visione di Avatar è l'ideale premessa per vedere, nel prossimo mese di dicembre, il suo sequel Avatar 2.

Film Kolossal da 250 milioni di dollari Usa che descrive in chiave Fantascientifica e Fantapolitica la vita di un pianeta primordiale, simile alla Terra, scoperto casualmente nel 2029 nella costellazione di Alpha Centauri. Nel pianeta di Pandora tutte le creature viventi sono in grado di interrelarsi grazie a fili neuronali, vere antenne nervose, dotati di coscienza.

La lezione è chiare tutto il pianeta è collegato. Tutto respira sotto l'influsso di una grande energia, anima del Mondo. Solo alcuni terrestri si preparano per capire questo bellissimo segreto mentre gli altri continuano a perseguire ideali di morte. Al termine del film sono previsti brevi commenti di Miro Gori, critico cinematografico e Pietro Caruso, giornalista e saggista. Ingresso Libero.