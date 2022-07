Festival Tre d’Ozio: a palazzo Fantini musica e premiazione del concorso di Poesia Maria Virginia Fabroni

Il 15 luglio Palazzo Fantini ospiterà un duo straordinario: Letizia Elsa Maulà e Sylvia Cempini del New Phoenix Ensemble. Il concerto si terrà alle ore 20.30 in occasione del Festival Tre d’Ozio che avrà luogo a Tredozio dal 13 al 17 di Luglio.L’Ensemble nasce nel 2017 e il suo nome “phoenix” fenice, rievoca la città di Rotterdam, distrutta durante la seconda guerra mondiale ma che, come la fenice, è riuscita a rinascere dalle proprie ceneri, tornando ad essere una città creativa e dinamica.

L’Ensemble è attivo in tutta Europa e si esibisce in vari concerti, conferenze e in musei d’arte. In Italia ha collaborato con l’Associazione Dimore Storiche Italiane e con il FAI e ricevuto vari premi e riconoscimenti a livello europeo. Le due musiciste porteranno “Perle: musica che adorna i luoghi preziosi”. Definito come un perfetto connubio fra le arti visive e la musica, è un programma in cui gli autori scelti per la scaletta, con le loro melodie, impreziosiscono come le perle di una collana, le opere d’arte che li circondano, adattandosi ad esse perfettamente. In questa occasione, sarà Palazzo Fantini l’opera d’arte che si lascerà impreziosire dalla bellezza della musica!

Domenica 17 Luglio alle ore 15:30 presentazione del libro “Tres Dotes” di Lorenzo Bosi e Barbara Verni. Edizioni Tempo al Libro. Alle ore 16:30 Premiazione VI Edizione Premio Nazionale di Poesia Maria Virginia Fabroni.