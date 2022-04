La tradizione del 1° maggio porta a Forlì l'immmancabile Fiera di San Pellegrino

Domenica 1° maggio torna la grande la Fiera di San Pellegrino o dei Cedri. Il centro storico prende nuova vita a Forlì con gli appuntamenti straordinari. In occasione della festa del 1° maggio, Forlì ricorda San Pellegrino Laziosi, co-patrono della città, celebre in tutto il mondo per essere il santo protettore degli ammalati di cancro e di ogni malattia di particolare gravità. Le sue spoglie sono conservate nella Basilica di Santa Maria dei Servi di Forlì, detta anche di San Pellegrino, in piazza Morgagni.

Tradizione vuole che Pellegrino Laziosi, nato intorno al 1265, sia guarito miracolosamente da una cancrena al ginocchio. Il cedro, grazie alle sue proprietà curative, è diventato il simbolo del santo che, divenuto poi guaritore, lo utilizzava per curare i malati di colera, febbre e peste. Da allora, i cedri vengono vengono benedetti in chiesa e poi consumati a tavola per portare la buona sorte.

Per tutta la giornata del primo maggio, giorno in cui San Pellegrino lasciò la vita terrena, il centro di Forlì si anima con le numerose bancarelle, situate in prossimità della Basilica di Santa Maria dei Servi dalle 7:30 alle 20.00 in Piazza Morgagni, Via Flavio Biondo, Corso della Repubblica. Una giornata all’insegna del colore, del gusto, dello shopping e della tradizione. Il primo maggio in centro a Forlì accanto alle bancarelle di cedri si potranno trovare infatti anche stand di oggettistica varia, gastronomia e dolciumi.