Film al parco: ecco "Il traditore" di Marco Bellocchio

Venerdì 21 agosto torna a Santa Sofia la rassegna "Una finestra sul cortile". Alle 21.30 al Parco Giorgi si proietta "Il traditore", film di Marco Bellocchio con Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio e Fausto Russo Alesi.

C'è una guerra nuova tra le cosche mafiose, c'è un mafioso vecchio stile, un passato oscuro, in fuga in America, una faccia cambiata rifatta con la chirurgia plastica. E' li che lo va a scovare il giudice Falcone, che con il suo istinto e la sua capacità lo coinvoge in quella che sara' una lotta tra la mafia vecchio stile, mai rinnegata da Tommaso Buscetta e la nuova mafia che uccide bambini e stermina famiglie. Un intenso rapporto, forse un'amicizia.

Ingressi: intero 6 euro, ridotto (under 14 over 65) 5 euro.