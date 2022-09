Miss Italia, la regina di Romagna sarà proclamata a Forlì: in Piazza Saffi la finalissima regionale

Prezzo non disponibile

Piazza Saffi ospiterà mercoledì 7 settembre la finale regionale di Miss Italia. Forlì eleggerà così per la prima volta la reginetta di Romagna: l'evento, patrocinato dal Comune di Forlì e coordinato dalla Gym Events srl esclusivista regionale di Miss Italia, prenderà il via alle 21 e sarà condotto da Antonio Borrelli, direttore artistico del festival, affiancato da Valentina Vaccaro Miss Romagna 2021 e Greta Iotti Miss Emilia 2020. Madrina della serata Alessia Selva finalista di Miss Italia 2021.

Le candidate arriveranno a Forlì nel primo pomeriggio per le prove dirette da Borrelli, e per alcuni shooting fotografici; alle 21 il via alla sigla, e dopo la presentazione della giuria, le miss sfileranno con i bellissimi abiti della stilista Elena Pancaldi e prenderanno parte ad alcune importanti coreografie della storia del mondo dello spettacolo. Durante la serata inoltre si esibiranno i ballerini della scuola You&me danza sportiva e la giovane cantante Federica Pinto. Le acconciature saranno curate da M.M. Parrucchieri di Marisa Martini e le foto sono di Marco Zavalloni.

La serata è ad ingresso gratuito ed in caso di maltempo verrà rinviata giovedì 8 settembre. In Piazza verrà installato uno schermo gigante per dare la possibilità a tutti di godere pienamente dello spettacolo. La proclamazione della nuova Miss Romagna è attesa verso mezzanotte. La neo reginetta romagnola farà parte della squadra regionale che dal 16 al 19 settembre prenderà parte alle prefinali nazionali di Miss Italia.