"Fire! Orchestra": residenza artistica ad Area Sismica e concerto a Meldola

Per l’evento più importante della sua XXXII stagione Area Sismica si sposta a Meldola, dove, grazie alla collaborazione con il Comune, verrà ospitato al Teatro Dragoni il concerto della Fire! Orchestra.

Fire! Orchestra è uno degli ensemble più significativi e influenti del jazz di ricerca di oggi. Fondata nel 2013 dagli svedesi Mats Gustafsson, Johan Berthling e Andreas Werliin (già titolari del trio Fire!), fin da subito si è caratterizzata come gruppo aperto, coinvolgendo decine di musicisti diversi in formazioni molto ampie e progetti differenti, che hanno esplorato il jazz in tutte le sue forme (ma anche il rock psichedelico e la musica contemporanea), in una serie di dischi ed esibizioni dal vivo, tra cui quella del Forlì Open Music del 2016, che hanno riscosso un grande successo di pubblico e critica. L’orchestra lavorerà a un nuovo repertorio, scritto e pensato appositamente per l’occasione, in una residenza di due giorni all’Area Sismica (18 e 19 novembre), per poi presentarlo il 20 novembre a Padova per il Centro d’Arte e il 21 novembre a Meldola, alle 18.

Biglietti: 22 euro in prevendita (www.eventribe.com), 25 euro all’ingresso, saranno applicati i protocolli anticovid vigenti al momento dell’evento