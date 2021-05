"Uomini contro la violenza sulle donne": sabato il flashmob in piazza Saffi

Sabato 15 maggio, alle ore 16:00, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Forlì organizza il flash mob "Rendi il silenzio un urlo! Uomini contro la violenza sulle donne". Il ritrovo sarà in Piazza Saffi dove si svolgerà la manifestazione nel pieno rispetto della normativa anticovid.

"Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi e agli uomini - spiega l'organizzatrice e Presidente della Commissione Pari Opportunità Marinella Portolani - per invitarli a partecipare indossando scarpe rosse e mascherina rossa. A coloro che non sono muniti di mascherina rossa ne verranno messe a disposizione dagli organizzatori così come sarà possibile avere copriscarpe rossi. Gli uomini sono invitati a indossare anche cappello e cravatta mentre a tutte le donne che vorranno partecipare è richiesto di indossare un dettaglio rosso".

Ai partecipanti viene proposto inoltre di portare un cartellone nero, delle dimensioni di 50 centimetri x 50 centimetri, con una scritta bianca che esprima pensieri contro la violenza alle donne. Anche in questo caso gli organizzatori metteranno a disposizione cartelloni a chi ne fosse sprovvisto. "La manifestazione è aperta a tutti - conclude Marinella Portolani - e speriamo di essere tanti perchè più siamo, più la nostra presenza silenziosa diventerà una voce efficace e potente".