'Love your Nature': la foresta è senza barriere al Parco nazionale delle Foreste casentinesi

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 27/06/2021 al 27/06/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Il sogno di una foresta accessibile diventa sempre più reale: quattro professionisti di ambiti differenti, ma tutti impegnati da anni nel mondo della disabilità, hanno elaborato un percorso di benessere in foresta dedicato a quanti non possono muoversi in autonomia.

Nasce così Senza Barriere – Love your Nature, progetto escursionistico in due/otto incontri per piccoli gruppi organizzati di persone con disabilità e con esigenze specifiche, provenienti da centri diurni, associazioni e strutture sanitarie, patrocinato dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, dall'Associazione Guide

LAGAP, dal Comune di Santa Sofia e dal Comune di Poppi

La pratica escursionistica accessibile, già collaudata nell’area protetta dalle Guide Ambientali di ArteNa, Irene Ziller e Giacomo Andreini, si è unita ad attivazioni di Mindfulness e Forest Therapy con un’operatrice esperta, la dott.ssa Lauretta Mazza, ed ha trovato un “osservatore qualificato” che monitorerà i benefici dell’esperienza nello psicologo aretino dott. Aimone Pignattelli. Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi è l’eccezionale contesto naturale in cui si svolgeranno le uscite 'Senza Barriere – Love your Nature', a garanzia della qualità dell’ambiente che ci ospiterà.

Al passo lento, con tutti i sensi in gioco nella meraviglia di alcuni sentieri ampi e pianeggianti che

regalano mille tonalità di verde, ci troveremo in un contatto autentico e unico con la Natura, fuori e

dentro noi stessi.



Eventi promozionali gratuiti, con prenotazione obbligatoria: 27 giugno, zona Camaldoli

(AR) e 3 ottobre, zona Campigna (FC)

Percorsi personalizzati da due a otto incontri per gruppi: da metà giugno, su appuntamento e a

progetto.

Contatti:

ArteNa – Trekking, Arte e Natura, in collaborazione con APS ASES Arezzo

Web site: www.loveyournature.it - www.artena.org - www.asesarezzo.it

E-mail: info@artena.org

Ph: +39 347 3105973