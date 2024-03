"Forlì Grande Musica", la duttilità vocale del mezzosoprano Daniela Pini si fonde con l'eleganza dell'arpa di Davide Burani

La Stagione Forlì Grande Musica, organizzata da Emilia Romagna Festival e dalla Young Musicians European Orchestra in collaborazione con il Comune di Forlì, inizia il 2024 con una serie di 6 concerti tra marzo e aprile. I concerti organizzati da Emilia Romagna Festival avranno luogo presso la Sala Sangiorgi dell'Istituto Musicale Masini.

Lunedì 8 aprile alle ore 21.00 la duttilità vocale del mezzosoprano Daniela Pini si fonde con l'eleganza dell'arpa di Davide Burani in un concerto che celebra le arie e gli intermezzi più incantevoli del melodramma. Un viaggio attraverso i secoli, dalle sontuose composizioni settecentesche di Mozart all’Ottocento di Bizet, passando per Rossini, Donizetti, Verdi e Saint-Saëns.

Lunedì 22 aprile alle ore 21.00 Andrea Padova ci guiderà attraverso un intenso programma, alternando le trascrizioni di Liszt a brani composti esplicitamente per pianoforte. Le trascrizioni di Franz Liszt sono come un caleidoscopio musicale che trasforma temi operistici in capolavori pianistici. Liszt non solo trascrive le opere di Wagner, Verdi e Donizetti, ma le reinventa, le sublima, le rende accessibili a un pubblico più ampio.

Ingresso 5 euro fino a 10 anni e studenti forlivesi fino a 19 anni 1 euro

Biglietti acquistabili in prevendita su Vivaticket

Si accettano prenotazioni telefoniche a ERF 0542 25747 (lunedì-venerdì ore 9-13 e 14.30-18.30)

La sera dei concerti dalle ore 20, salvo l'esaurimento dei posti in prevendita