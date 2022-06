A Forlì il ricordo di Simone Verza con una mostra che racconta il lavoro di una vita

In occasione dell'anniversario della scomparsa di Simone Verza, la sua famiglia, i suoi colleghi e i suoi amici si riuniscono per celebrare la sua forza creativa sotto forma di una mostra che ripercorre il lavoro di una vita. La mostra è stata inaugurata a Londra il 25 maggio 2022 e viene replicata a Forlì, città natale di Simone, per una secondo allestimento dal 23 al 25 giugno all’Oratorio San Sebastiano, dalle 18.30 alle 22.00.

La mostra è stata patrocinata dal Comune di Forlì, e grazie ad una collaborazione con il Politecnico di Milano, sarà anche collegata ad una raccolta fondi volta a finanziare una, o più, borse di studio in Design della Comunicazione. Durante i tre giorni di esposizione, oltre ad ammirare le opere, i bozzetti ed installazioni visive create da Simone, sarà possibile acquistare delle stampe “Fine-Art” ad edizione limitata create da Simone. Tutto il ricavato verrà poi donato nella raccolta fondi.

In quanto retrospettiva, l’esposizione intende mostrare lo sviluppo della carriera di Simone, che non ha necessariamente seguito una traiettoria standard, da un punto A ad un punto B. Piuttosto, la carriera di Simone può essere pensata in quattro cicli di vita, che a volte si sono intersecati o hanno continuato a svilupparsi parallelamente. Questi cicli sono rappresentati da quattro sezioni in mostra: Matitegiovanotte, Freelance, We Are Social e Genius Lab. Mentre le prime tre sono in qualche modo autoesplicative, rappresentando rispettivamente i periodi in cui ha lavorato come freelance e per le aziende Matitegiovanotte e We Are Social, l'ultima descrive tutti quei momenti in cui Simone ha lavorato con immensa dedizione per sviluppare le sue skills e per innovare in maniera pioneristica. Genius Lab espone una selezione di opere che ha realizzato privatamente, a casa, in collettivi di artisti, spesso rinunciando ad ore di sonno, scoprendo e sviluppando instancabilmente nuovi aspetti del suo lavoro, oltre che inevitabilmente di se stesso. Tale era la passione per la sua arte. E tale era la sua passione per la vita.

Simone Verza era diventato designer per vocazione e per passione. Sempre molto impegnato e di larghe vedute, era in grado di tenere un occhio sul brief e l'altro libero di vagare, cercando di spingersi continuamente al di fuori di ogni zona di comfort. La curiosità era il suo secondo nome, il che lo rendeva anche un abile comunicatore, sia delle sue idee che nei rapporti con i clienti e i colleghi. Qualsiasi cosa si mettesse in testa di fare, la realizzava. Anzi, forse era prima di tutto, e secondo le sue stesse parole, "un ricercatore di bellezza". Simone ha iniziato la sua carriera presso Matitegiovanotte, uno studio di design e comunicazione nella sua città natale, Forlì. Negli undici anni di lavoro presso l'azienda, ha fatto presto carriera passando da Graphic Designer a Junior Art Director e, infine, ad Art Director. Nel suo ruolo di Art Director, ha creato campagne pubblicitarie e materiale di marketing aziendale per marchi del calibro di Mares, Nestlé e Nike Italia, solo per citarne alcuni. Nel 2011 si è trasferito a Londra, dove ha lavorato per oltre sei anni come Visual Designer e Art Director freelance. Ha collaborato con un'ampia gamma di clienti per la creazione di brand identity, tra cui: Program Records, One More London, TwinsDiverse, Info Party, Terzo Tempo, Apparati Effimeri e Underground Area. Per gran parte di quegli anni, ha lavorato a lungo come Visual Designer e Art Director freelance per RAM RECORDS LTD, progettando visual identity per musicisti e artisti, dalle copertine degli album al merchandise, dalla motion graphics ai contenuti video 3D per gli eventi live.

In questa mostra sono esposte quattro immagini stampate della serie RAM Monsters, che riprendono il tour mondiale di RAM RECORDS; qui si notano gli skyline delle città in cui si sono esibiti. Sono esposti anche quattro disegni per le etichette di una birra artigianale, sviluppati nel 2016, quando Simone ha curato la brand identity di Brewheadz London, un birrificio fondato da quattro amici che, come lui, provenivano da una piccola città italiana e stavano cercando successo a Londra. I diversi ritratti dei personaggi o "headz", come li chiamano loro, catturano le singole personalità di ogni birra artigianale. Lasciata la vita da freelance - anche se in fondo non si è mai davvero allontanato troppo dai suoi progetti privati e dalle sue passioni - Simone è entrato a far parte di We Are Social come Senior Designer nel luglio 2018. We Are Social, agenzia creativa globale con focus sui social media, si è rivelata un'opportunità eccellente per portare la sua carriera a un livello superiore. È stato infatti in We Are Social che Simone ha potuto applicare tutte le sue diverse competenze in ambito multimediale e, così facendo, alimentare il suo insaziabile appetito per l'apprendimento e, in definitiva, per la vita.

Raccolta fondi per ricordare Simone: spiegano gli organizzatori, "abbiamo realizzato una collaborazione con il Politecnico di Milano per raccogliere fondi utili al finanziamento di una borsa di studio in Design della Comunicazione. Il percorso di studi coprirà vari ambiti del design, come Graphic Design, Fotografia, Video Editing, ed Animazione- quattro pilastri centrali della creatività di Simone. La mission è quella di donare ad uno/più studenti l’opportunità di studiare in una delle migliori università di Design in Europa. Il nostro desiderio è quello di contribuire, con questo gesto, a portare avanti l’amore di Simone verso il bello ed il design. L’obiettivo della raccolta fondi è di €5.000. Questa cifra ci permetterà di coprire un anno di corso di studi triennale e dare sostegno finanziario agli studenti che ne avranno bisogno. Qualora dovessimo eccedere questa cifra, la gestione dell’extra budget verrà messo a disposizione dell’ateneo e degli studenti già immatricolati al Politecnico. Il bando per l’assegnazione aprirà a Novembre 2022 e la borsa di studio verrà messa a disposizione per l’Anno Accademico 2022/2023, a partire dal secondo semestre (Aprile 2023)".