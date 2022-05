Street food, musica con tributo a Vasco e ai Queen e bancarelle: ecco "Forlì sotto le stelle. Spring edition"

Dopo la manifestazione in occasione di Halloween ritorna nella centralissima Piazza Saffi dal 10 al 12 giugno "Forlì sotto le stelle – Spring edition", musica con la collaborazione e l’intrattenimento di Radio Bruno, i sapori nazionali ed internazionali dello street food, i concerti live delle tribute bande lo shopping alle bancarelle.

Si comincia venerdì 10 alle 17:00 con l’apertura degli stand he offrono street food e lo shopping tra le bancarelle e dalle 21:00 la serata di Radio Bruno anni '70, '80, '90 con il format "I Love Music" dove si balla, si canta, si gioca. Sabato 11 si riparte alle 10:00 e fino alle 24:00. L’evento clou della giornata sarà il concerto live alle 21:00 dei Killer Queen, la tribute band riconosciuta a livello nazionale. Domanica bancarelle e street food con gli stessi orari di sabato, sempre con l’intrattenimento musicale di Radio Bruno nel pomeriggio dalle 14:00 alle 19:00 e per finire in dalle 21:00, serata rock con il concerto live degli Angeli, la Vasco Rossi tribute band.

Ingresso libero.