Forlimpopoli, al Ristorante Casa Artusi aperitivo in musica

Domenica 13 settembre al Ristorante Casa Artusi Aperitivo in Corte con la musica di JoLi&Co. Dalle 19.30 aperitivo musicale nella Corte con il trio acustico composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra),

Nell'ambito degli Aperitivi in Corte proposti dal Ristorante Casa Artusi (via A. costa 31 – Forlimpopoli) appuntamento musicale questa domenica 13 settembre dalle ore 19,30 con la musica del trio acustico JoLi&Co., composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra).

Il trio acustico JoLi' & Co. propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Informazioni: Ristorante Casa Artusi tel. 0543 748049