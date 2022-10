"Forum sul Paesaggio": una mostra pittorica al Palazzo Pretorio di Terra del Sole

Occuparsi di paesaggio in un'epoca complicata come quella attuale, in cui le problematiche sul clima stanno ormai stringendo d'assedio il nostro ambiente e il mondo nel quale viviamo, significa richiamare l'attenzione su tematiche di stretta valenza contemporanea, che non potevano lasciare indifferente la sensibilità comune a tanti artisti.

Curata dal critico d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione "Forum sul Paesaggio", ospitata nel Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole dall'8 al 23 ottobre, presenterà una selezione di opere pittoriche in cui saranno poste a confronto espressioni artistiche realizzate con stili e poetiche diverse incentrate su visioni particolari e su percezioni che spaziano dalla tradizione figurativa all'astrattismo, le opere hanno il pregio di richiamare l'attenzione dell'osservatore su spaccati urbani, su scorci marini o boschivi, affidandosi alla forza del colore o a quella vigorosa del linguaggio multimaterico o a quello del collage.

Le diverse letture estetiche sono proposte da: Silvana Boccadifuoco, Luisella Bozzi Torta, Anna Catalano, Marcella D'Amico, Rosalba De Mucci, Federica Fidanza, Laura Gamberini, Stefania Ghetti, Maria Paola Mazza, Mauro Mazzucato, Paola Minissale, Lorenzo Monegato, Mariagrazia Omodeo, Sandra Romagnoli, Serena Rossi, Lillo Sauto, Lucia Sottili, Jessica Spagnolo. Organizzata da "La Maya Desnuda" di Forlì in collaborazione con la Pro Loco di Terra del Sole, la mostra "Forum sul Paesaggio" sarà visibile al pubblico nel Salone d'Onore del Palazzo Pretorio di Terra del Sole (piazza D'Armi 3) fino al 23 ottobre, tutti i giorni dalle 15,30 alle 19.30 (chiuso il lunedì). Per informazioni: 0543 766766 e 334 2604929.