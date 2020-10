Franco Farinelli tra Ulisse, Polifemo e l'invenzione dello spazio

Prosegue alla Sala Mazzini di Forlì il ciclo di incontri "Ulisse: il viaggio come conoscenza", evento collaterale alla mostra "Ulisse l'arte e il mito". Mercoledì 14 ottobre, alle 17.00, è in programma una conversazione con Franco Farinelli dal titolo "Ulisse e Polifemo: l'invenzione dello spazio".

La storia dello scontro tra Ulisse e Polifemo narra la nascita della cultura occidentale e allo stesso tempo della modernità. L'astuzia di Ulisse non consiste in un trucco della parola, ma piuttosto nell'invenzione dello spazio come una modalità di costituzione del mondo. Insomma Ulisse inventa un mondo nuovo, il nostro mondo.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza e sono organizzati prevedendo sia la presenza diretta sia la trasmissione della diretta in streaming attraverso il canale youtube della "Associazione Nuova Civiltà delle Macchine". Per la presenza diretta è gradita la prenotazione.