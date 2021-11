Saranno le opere di Vito Matera protagoniste della "Galleria a cielo aperto 2021" di via Regnoli

Prezzo non disponibile

Torna l'immancabile appuntamento annuale della Associazione di promozione sociale "Regnoli41", giunto alla sua IX edizione, che abbellirà ulteriormente la via del centro forlivese con le opere del noto e amato artista Vito Matera. Sabato 27 novembre, alle 11.00, inaugura in via Giorgio Regnoli a Forlì la Galleria cielo aperto 2021 "Alla fine della notte".

Il momento di condivisione con l'intera cittadinanza verrà accompagnato dalla "Old station big band"e si concluderà con un altro appuntamento speciale: i festeggiamenti per la decennale attività della Associazione "Regnoli41", presso il ristorante Ferri&Menta

(via Giorgio Regnoli 41/a), alle 12.30

Un ulteriore momento per stare insieme, sorridere dei tanti eventi realizzati, ringraziare gli amici e soci che hanno sempre creduto in questa energica associazione forlivese.