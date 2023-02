Gene Gnocchi e il trio Italian Swing per i Pomeriggi del bicchiere

Prezzo non disponibile

Sarà ancora una volta il Grand Hotel Terme della Fratta il teatro del quinto appuntamento con la rassegna bertinorese ‘I pomeriggi del Bicchiere’ fissato per domenica 12 febbraio a partire dalle ore 15,30. Ospite d’eccezione il funambolico Gene Gnocchi, noto al grande pubblico per il suo talento da comico e conduttore televisivo, al quale associa, però, una personalità da fine narratore. Due i volumi in presentazione, gli ultimi nati dalla sua penna: ‘Tennispedia. Tutto quello che dovreste sapere sul tennis spiegato da chi ne sa meno di voi” (Pendragon 2022) e “Il gusto puffo” (Solferino, 2021).

I personaggi e le parole del tennis sono i protagonisti del primo libro che Gnocchi racconterà al pubblico con il suo stile inconfondibile fatto di verve e ironia. Il secondo è un mosaico esilarante e un po’ malinconico di storie personali e collettive, spudoratamente apocrife e proprio per questo capaci di mostrarci, come in uno specchio deformante, la verità dei nostri pensieri e della nostra vita. E dopo l'ironia di Gene Gnocchi, il momento musicale ci mantiene su quel filo di instabile equilibrio fra l'arguto e il sornione, fra il caustico e il brillante della letteratura musicale italiana dal secondo dopoguerra fino agli anni ’50 e ’60. A proporlo è il trio Italian Swing, con Gastone Guerrini alla voce e al Contrabbasso, Stefano Nanni al pianoforte e Iacopo Valpiani alla Batteria, formazione di chiara impronta jazzistica che pesca a piene mani da quel crogiolo di emozioni e contraddizioni della società del tempo, inebriata dalle grandi speranze nella ricostruzione post bellica e nel miracolo economico. La band ripropone tale atmosfera con simpatia e disincanto, accompagnando alla musica racconti e aneddoti sui costumi di quegli anni. Carosone e Buscaglione sono gli autori prediletti, senza tralasciare i più raffinati autori italiani dell’epoca e, immancabilmente, i grandi classici dello swing americano, proprio a sottolineare il filo rosso che lega queste due esperienze musicali solo apparentemente così lontane.

Infine sarà la Pro Loco Fratta Terme a presentare una sua proposta di prodotti tipici del territorio in degustazione, mentre i vini saranno quelli di Fattoria Ca' Rossa, azienda che da tre generazioni è guidata dalla famiglia Masotti, da sempre dedita con grande passione alla viticoltura e all'olivicoltura, nel pieno rispetto dell'ecosistema naturale, seguendo con attenzione i dettami dell'agricoltura biologica e della lotta integrata.