Genitori green: presentazione del manuale per le famiglie di Lisa Casali

Lisa Casali, autrice di "Genitori Green" (Gribaudo Editore), è un'influencer e conduttrice tv originaria di Forli. Questo è il suo nono libro dedicato ai temi della sostenibilità. Ma Genitori Green non è un libro solo per famiglie che hanno a cuore l'ambiente, è prima di tutto un manuale che aiuta le famiglie a fare la migliore scelta per il proprio bambino, quella che ne privilegia benessere e salute. I benefici per l'ambiente e per il portafoglio ne sono una diretta conseguenza.



Lisa Casali ne parla in compagnia di Cristina Rizzo.



Quando: il 27 gennaio dalle ore 11 alle ore 12.

Dove: Presso il piano meno 1 della Mondadori Bookstore di Corso della Repubblica 144 a Forlì.



La partecipazione è gratuita e non è necessaria alcuna iscrizione.