Tappa a Forli per il "Clima Tour" di Gianfranco Mascia: oltre 2mila km in bici per parlare di emergenza climatica

Mercoledì 14, alle ore 20, all'anfietratro del Parco di via Dragoni, Gianfranco Mascia arriverà a Forlì con il suo 'Clima Tour' per presentare il suo libro "Come osate" e la rivista "Ecologica", della quale è coordinatore editoriale.

Mascia percorrerà tutto il centro e nord Italia in bici, in un viaggio di oltre 2.000 km e 30 appuntamenti in altrettante città italiane per parlare di emergenza climatica attraverso il suo ultimo saggio. Porterà con sè anche la sua 'barba per il clima', che si è impegnato a non tagliare finché "il Governo non taglierà i 19 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi, con i quali lo Stato sostiene iniziative che sarebbero invece da ridurre per la salute del Pianeta e delle persone che lo abitano".

Mascia è autore di diversi saggi di politica tra i quali “Qualcosa di sinistra, intervista a Nanni Moretti” (Frilli editore 2002) e nel 2016 del suo primo romanzo giallo “La tua ombra sta ridendo” (Arkadia Editore), ed è stato tra i promotori di No War TV e ha animato i comitati BOBI, i Girotondi e il Popolo Viola.??

"Ho scritto "Come Osate" per raccontare la magnifica avventura delle e dei giovani dei Fridays For Future. Contiene tante interviste, soprattutto a loro, ma anche a Mario Tozzi, Luca Mercalli, Alberto Rainoldi. E nel mio lavoro racconto come e perché sono nati storicamente i movimenti dei e delle giovani attivisti climatici. Vi aspetto lungo il mio tour, per strada e chiunque volesse affiancare lo potrà fare per fare un pezzo di cammino insieme", ha riferito l'autore.

L'evento si potrà seguire in diretta anche sulla pagina Facebook di Ecologica https://www.facebook.com/ecologicaonlineIt

