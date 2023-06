Giobbe Covatta inaugura la rassegna "Castelli di carta - I libri che spettacolo"

Prezzo non disponibile

Partira' il 7 luglio "Castelli di carta - I libri che spettacolo" una nuova rassegna con spettacoli tratti da libri o presentati dai loro autori o di altri autori in Castelli o luoghi storici di notevole interesse dell'entroterra forlivese. Dal Castello di Cusercoli, alla Rocca di Meldola al Teatro romano di Mevaniola alla Roccaccia di Rocca S.Casciano. Un viaggio interessante tra storia, storie, pagine e racconti. Dalle riflessioni comico-scientifiche su clima ambiente e pianeta di Giobbe alle paure che ci condizionano di Arianna Porcelli Safonov, alle divertenti articolazioni del concetto di storia presentate da un vero straordinario storico Alessandro Vanoli alle atmosfere di trebbo di stalla presentate da Denis Campitelli in cui le storie del Bardo Shakespeare si ritrovano tradotte da contadini romagnoli nel loro dialetto e con il loro immaginario ad un omaggio alla Romagna, e ce n' è quantomai bisogno, di uno scrittore e di un musicista (Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti) che l'alluvione l'hanno subita sulla loro pelle ma ci portano in giro tra ricordi musicali, libri scritti e letti e picareschi aneddoti di incontri con premi nobel eil rischio di uccidere Sandokan

Gli appuntamenti

Venerdì 7 luglio 21,15

Castello Cusercoli

6° (Sei gradi)

Giobbe Covatta

Sabato 29 luglio

Parco ex Colonia Fluviale - Rocca s.Casciano

Made in Romagna

con Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti

Venerdì 4 agosto 21,15

Castello Cusercoli

Arianna Porcelli Safonov

Martedi 8 agosto ore 21.15

Teatro romano di Mevaniola

Pianetto di Galeata



Domenica 20 agosto ore 21,15

Rocca di Meldola

Shakespeare in dialet- A trebbo con Shakespeare

con con Denis Campitelli e Duo Baguette



A seguire

“Duo Baguette” ...briciole di musica...

Andrea Branchetti: Organetto, Clarinetto. Nicole Fabbri: Fisarmonica, Glockenspiel, Sega musicale.