Anche sul territorio si celebra la "Settimana della Croce Rossa" con eventi ed un hamburger dedicato ai volontari

E' iniziata la "Settimana della Croce Rossa" e il Comitato CRI di Forlì ha organizzato iniziative rivolte alla cittadinanza in tutto il territorio forlivese per celebrare l’ 8 maggio – Giornata Mondiale della Croce Rossa.



Si parte martedì 3 maggio dalle 20.30 alle 22.30 a Meldola alla Sala Pit presso l'Arena Hesperia dove si svolgerà un incontro informativo sulle manovre di disostruzione pediatrica. Evento gratuito ed aperto alla cittadinanza. Si replica mercoledì 4 maggio dalle 20.30 alle 22.30 a Forlì nella Sala Didattica della CRI (viale Roma, 26) con un secondo incontro informativo sulle manovre di disostruzione pediatrica. Anche questo gratuito ed aperto alla cittadinanza. Completa giovedì 5 maggio dalle 17.00 alle 19.00 a Castrocaro, al Gran Caffè 900 (via Marconi 9) un terzo incontro informativo sulle manovre di disostruzione pediatrica. gratuito ed aperto alla cittadinanza come gli altri. In tale occasione sarà possibile anche degustare “Solferino” il cocktail che sostiene le iniziative della Croce Rossa.



Domenica 8 maggio dalle 14.30 alle 20.00 invece la Croce Rossa sarà a Forl ospiti dello Street Food Festival per festeggiare con tutta la cittadinanza la Giornata Mondiale. Negli stand si troveranno trucco bimbi, simulazioni di intervento sanitario, unità cinofile e tanto altro. Vi aspettiamo! Inoltre, per celebrare l’evento, le Sedi Comunali del territorio e il palazzo della provincia esporranno la bandiera della Croce Rossa, consegnata in questi giorni alle Amministrazioni Locali mentre alcuni negozi del centro di Forlì, Castrocaro e Meldola esporranno le nostre uniformi e/o la nostra bandiera.

Per tutta la settimana, all’Amburgheria Craeativa (via R. Galli 24-Forli) sarà possibile ordinare “Il volontario” il panino dedicato ai Volontari CRI e che sostiene le attività.



Per informazioni: 320-8593696 o forli@cri.it