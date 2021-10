"Giovanni dalle Bande Nere”: a Palazzo Romagnoli il giornalista Carlo Maria Lomartire presenta il suo libro

Giovedì 21 ottobre 2021, alle ore 18,00, la prestigiosa cornice della Sala dell'Incontro di Palazzo Romagnoli a Forlì (via Albicini n. 12) ospiterà la presentazione del libro "Giovanni dalle Bande Nere” opera del giornalista e scrittore Carlo Maria Lomartire (Mondadori 2021).

Il volume ripercorre la biografia del celebre figlio di Caterina Sforza, Giovanni de' Medici, nato a Forlì nel 1498 e affermato a livello europeo quale audace e coraggioso "Capitano di Ventura", al servizio dei Papi, dei Francesi e dell'Impero. La capacità narrativa di Lomartire accompagna il lettore attraverso la vita del protagonista, non solo ricostruendo il quadro storico dell'epoca e le vicende belliche, ma mettendo in risalto l'uomo, le sue passioni, i sentimenti, l'irrequietezza, il valore militare.

L’autore Carlo Maria Lomartire verrà affiancato nella presentazione del libro dal giornalista Caposervizio NewsMediaset Alessandro Mischi, in una conversazione brillante e di sicuro interesse. All’evento interverrà l’Assessore alla Cultura Valerio Melandri portando il saluto dell’Amministrazione Comunale.

L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento dei posti e si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti-covid. Per partecipare è necessario prenotarsi al seguente numero del Comune di Forlì 0543 712317 e 712449, oppure scrivere a stampa@comune.forli.fc.it .

