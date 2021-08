"Giovedì Doc": aperitivi itineranti “in verde” alla scoperta di Castrocaro Terme e Terra del Sole

L’aperitivo in verde è ispirato al colore della natura, i baristi di Castrocaro Terme e Terra del Sole strizzeranno l’occhio alla fantasia interpretando con creatività il tema della serata di giovedì 26 agosto. Verde menta, verde oliva, salsa verde, pesto al basilico, verdure e frutta. Sono tanti gli ingredienti che si possono utilizzare per una serata che, oltre al gusto, ricorda quanto sia importante una nuova consapevolezza “verde”, un cuore verde che batte per l’ambiente e madre terra.

Per l’aperitivo del Giovedì Doc del 26 agosto ci sarà solo l’imbarazzo della scelta, saranno dieci i bar e i locali coinvolti nell’evento enogastronomico; dai piatti e stuzzichini più tradizionali a quelli più creativi, tutti rigorosamente preparati con gli ottimi prodotti locali del nostro territorio e abbinati a vino e birra delle cantine più prestigiose.

Per tutta la serata si esibirà per le vie dei due Borghi, di bar in bar, la RetroMarching Band che porta da anni la propria musica acustica proponendo concerti in variegati mix di generi. Ha esperienze eterogenee che l’hanno vista impegnata in tutta Italia e oltre, dalle tipiche sagre di paese ai matrimoni, dalle tappe ciclistiche del Giro d’Italia alle rassegne di musica da strada.

Dalle ore 19 ci saranno le passeggiate a piedi e in ebike alla scoperta dei luoghi più interessanti e nascosti di Castrocaro Terme e Terra del Sole; grazie alla collaborazione con Laura Mengozzi Guida AIGAE, Bike To - Guida Cicloturistica ed eBike-eLlife sarà possibile immergersi in affascinanti paesaggi partecipando a meravigliose escursioni sotto al cielo stella-to delle colline romagnole.

PROGRAMMA:

CAMMINATE SERALI: Dalle ore 19 alle 21– Con Laura Mengozzi

Partenza davanti al Palazzo Pretorio di Terra del Sole:

Dopo una panoramica sulla piazza d’Armi di Terra del Sole e sui principali edifici che vi si affacciano, l’itinerario imbocca via della Biondina, immedia-tamente fuori le mura, sulla destra. Da qui si prosegue per circa 1,5 km fino al bivio con via Rio Cozzi, dove si svolta continuando la passeggiata in di-rezione della rupe del Rio dei Cozzi. Percorsi 1,4 km circa, si prende una strada sterrata che sale verso la rupe, la bella parete altrimenti conosciuta come ’sasso spungone’, antica testimonianza di una scogliera sottomarina esistente in epoca preistorica e quindi ricca di fossili marini di interesse geologico. A seconda del tempo a nostra disposizione, da qui si rientrerà a Terra del Sole ripercorrendo via Rio Cozzi (passando eventualmente da via delle Sorgenti, via Salvo d’Acquisto e quindi lungo il viale, per non rifare il medesimo percorso) o, in alternativa, si proseguirà fin verso Bagnolo per poi ridiscendere attraverso il viale di Castrocaro.

ESCURSIONI IN E-BIKE: Dalle ore 19 alle 21

Partenza davanti a Palazzo Pretorio di Terra del Sole:

Escursione notturna nelle colline limitrofe con bici propria o con la possibilità di nolo e-bike

Si accettano prenotazioni entro mercoledì 25 agosto presso l’Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Per informazioni e prenotazioni visite guidate ed escursioni a piedi e in e-bike:

Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole Tel. 0543 769631 / 350 5193970 www.castrocarotermeterradelsole.travel

Bar aderenti all’iniziativa:

• Bar Capolinea, via Flavio Biondo 9/C – tel. 335 366266 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-capolinea/

• Bar Calderone, via Benericetti 8 – tel. 0543 768328 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-calderone/

• Bar Pasticceria Gelateria Gran Caffè 900, viale Marconi 9 – tel. 0543 769685 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-pasticceria-gelateria-gran-caffe-900/

• Bar Gelateria Pondi, viale Marconi 74 – tel. 0543 767176 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-gelateria-pondi/

• Bar Mora, via Diaz 2 – tel. 0543 767441 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-la-mora/

• Bar Twelve Cafè, viale Marconi 19 – tel. 0543 767085 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-twelve-cafe/

• Bar 2 Borghi, Piazza Garibaldi 9 – tel. 0543 766703 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-2-borghi/

• Caffè Nazionale, Piazza Garibaldi 10 – tel. 0543 768197 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/caffe-nazionale/

• Casa Matta, via Garibaldi 55 – tel. 0543 769269 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/casa-matta/

• Il Cortile delle Zie, Piazza Mazzini 5 – tel. 0543 1714771 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/il-cortile-delle-zie/

Per prenotazioni e info sul menù consultare il sito www.castrocarotermeterradelsole.travel o la pagina Facebook www.facebook.com/ufficioiatcastrocaro

Per informazioni e prenotazioni visite guidate ed escursioni a piedi e in e-bike:

Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole

Tel. 0543 769631 / 350 5193970

www.castrocarotermeterradelsole.travel