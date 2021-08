“Giovedì Doc” dedicato alla pasta, con passeggiate ed escursioni anche in e-bike

Un 'Giovedì Doc' all’insegna del gusto, quello del 12 agosto, per le vie di Castrocaro Terme e Terra del Sole: i locali aderenti all’iniziativa proporranno aperitivi a base di pasta, tortelli alla lastra, crescioni e rotoloni con tante varianti di cotture e condimenti.

L’aperitivo must Made in Romagna sarà accompagnato dai prodotti enogastronomici che da sempre caratterizzano la cucina di questi luoghi e le tipicità locali saranno interpretate con fantasia e creatività per diventare le prota-goniste di questo giovedì di metà agosto. Il centro storico di Castrocaro Terme e Terra del Sole si vestirà a festa per promuovere la cultura di un aperitivo tutto italiano a base di quel piatto che da sempre rende famosa la nostra cucina in tutto il mondo. Dalle 18 alle 22 sarà possibile degustare un ottimo aperitivo per sfuggire al caldo cittadino.

Per non far mancare la colonna sonora, il Giovedì Doc del 12 agosto ospiterà l’evento “Dalle terme alle piazze”, “I Maggiaioli della Romagna To-scana” allieteranno la serata con la loro musica popolare itinerante per le vie del centro storico

Per i più attivi e curiosi, oltre al giro-aperitivi, proponiamo le camminate se-rali, alla scoperta dei luoghi più interessanti e nascosti di Castrocaro Terme e Terra del Sole; grazie alla collaborazione con Laura Mengozzi Gui-da AIGAE, Bike To - Guida Cicloturistica ed eBike-eLlife sarà possibile im-mergersi in affascinanti paesaggi partecipando a meravigliose escursioni a piedi e in e-bike sotto al cielo stellato delle colline romagnole.

PROGRAMMA



CAMMINATE SERALI: Dalle ore 19 alle 21– Con Laura Mengozzi

Partenza davanti allo IAT di Castrocaro Terme:

Dopo un breve tratto lungo il viale in direzione del centro, si svolta a destra all’altezza del Grand Hotel Terme (situato sul lato opposto della strada) per proseguire verso via Fratta. Da qui si imbocca la salita che, lungo i primi tor-nanti, costeggia la porzione posteriore della Rocca. Ci soffermeremo in que-sto punto per una panoramica storica dell’antico complesso, per poi prose-guire in direzione Bagnolo. La strada, asfaltata e priva di difficoltà, si apre sul bel panorama delle colline castrocaresi, che più a valle si allunga in dire-zione del mare. Dopo 2/3 km svolteremo a sinistra imboccando via Zanetta. Da qui inizia il percorso in discesa che ci riporterà a Castrocaro, sbucando prima all’altezza delle sorgenti della Sorgara per poi proseguire lungo via Savelli e approdare nel centro storico. Da qui la camminata continuerà per il breve tratto rimanente fino al punto di partenza.

ESCURSIONI IN E-BIKE: dalle ore 19 alle 21

Partenza davanti allo IAT di Castrocaro Terme:

Escursione notturna nelle colline limitrofe con bici propria o con la possibilità di nolo e-bike

Si accettano prenotazioni entro mercoledì 11 agosto presso l’Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Per informazioni e prenotazioni visite guidate ed escursioni a piedi e in e-bike:

Ufficio Turistico IAT Castrocaro Terme e Terra del Sole Tel. 0543 769631 / 350 5193970 www.castrocarotermeterradelsole.travel

Bar aderenti all’iniziativa:

• Bar Capolinea, via Flavio Biondo 9/C – tel. 335 366266 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-capolinea/

• Bar Calderone, via Benericetti 8 – tel. 0543 768328 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-calderone/

• Bar Pasticceria Gelateria Gran Caffè 900, viale Marconi 9 – tel. 0543 769685 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-pasticceria-gelateria-gran-caffe-900/

• Bar Gelateria Pondi, viale Marconi 74 – tel. 0543 767176 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-gelateria-pondi/

• Bar Mora, via Diaz 2 – tel. 0543 767441 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-la-mora/

• Bar Twelve Cafè, viale Marconi 19 – tel. 0543 767085 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-twelve-cafe/

• Bar 2 Borghi, Piazza Garibaldi 9 – tel. 0543 766703 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/bar-2-borghi/

• Caffè Nazionale, Piazza Garibaldi 10 – tel. 0543 768197 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/caffe-nazionale/

• Casa Matta, via Garibaldi 55 – tel. 0543 769269 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/casa-matta/

• Il Cortile delle Zie, Piazza Mazzini 5 – tel. 0543 1714771 – https://castrocarotermeterradelsole.travel/dove-mangiare/il-cortile-delle-zie/

