Gli assemblage di Selvi aprono la stagione di mostre ad Arte al Monte

Arte al Monte, lo spazio espositivo al piano terra del Palazzo del Monte di Pietà di Forlì, apre il cartellone delle mostre 2020-21 con un'anteprima dedicata all'artista e regista cesenate Francesco Selvi. Da sabato 3 ottobre, alle 18, a domenica 11, sarà possibile visitare la personale "Un minuto è un giorno, un anno una vita" che raccoglie gli assemblage (esplosione nelle tre dimensioni di precedenti collage) e la produzione filmica di Selvi.

"Ho come l'impressione - scrive l'artista - che un domani, quando queste scatole saranno trovate, magari sottoterra o in una cantina, desteranno un sentimento ambiguo. C'è in loro infatti qualcosa di trasandato, di squallido ma anche qualcosa di sacrale, una sorta di reliquia. Dentro di esse una vita intera passa e ogni cosa lascia un segno, erode un sentimento, determina una fuga. Questi assemblage sono appunto reliquie, piccoli scrigni in cui penso e ripenso ciò che mi è accaduto e la ricreo attraverso analogie, di modo che il tempo non sia mai passato ma sempre e solo un eterno reiterato presente."

All'inaugurazione interverrà il critico e musicologo Dario Agazzi. Ingresso libero.