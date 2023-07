Grande festa a Civitella: birra, moto e musica con i "Bastet"

Domenica 9 Luglio sarà la giornata dedicata alle moto, alla birra artigianale, alla buona musica e naturalmente non mancherà la gastronomia della casa.

Un evento all'aperto a contatto con la natura con un panorama pazzesco e targato birra artigianale e Rock/Metal, questo è il “Mazapégul Bikers Day” dove arrivano infatti i Bastet: Nico Gilli alla voce, Mike Petrone alla chitarra solista, Lory Geval alla chitarra ritmica, Leo Bayo al basso e Alessandro "CUP" Cupici alla batteria.

I Bastet con un album pubblicato a Dicembre 2021 e con una distribuzione mondiale ed interesse ottenuto dalla stampa internazionale del settore, rispolverano le orgogliose radici Heavy Metal degli anni 80' con il dinamismo e la vivacità tipiche dell'hard più moderno ed attuale.

- Ci esibiremo a casa nostra al birrificio Mazapègul, nella nostra Civitella di Romagna, un paese che è stato devastato dalle frane del 16 Maggio 2023 e che ancora oggi è in uno stato di emergenza con famiglie evacuate, disagi causati dalle strade distrutte e chiuse parzialmente, in alcune zone totalmente, al traffico e danni vari ad aziende e privati.

Vogliamo portare un pò di buon umore, radunare più gente possibile, perchè allestiremo una raccolta fondi ad offerta libera in favore delle famiglie colpite dai disastri dell'alluvione; ho parlato personalmente con il nostro sindaco, "Claudio Milandri", di questa nostra iniziativa e ci tengo a ringraziarlo tantissimo per la sua disponibilità e per il patrocinio gratuito che ci ha fatto reperire per l'affissione dei manifesti lungo le strade comunali - racconta il Manager della band "Cris Lòng".

- Dopo questa tappa - continua il Manager - saremo impegnati il 17 agosto alla 13° edizione del "Rock Metal Fest", un grande e bellissimo festival a Pulsano(TA) in Puglia, per poi prepararci al nostro Tour europeo d' Ottobre che è ancora in fase di aggiornamento, ma con alcune date già annunciate tra le quali la 10° edizione del "British Steel Saturday Night Festival" a Fismes in Francia e la data che ci vedrà Headliner al "South of Heaven" a Bilzen in Belgio, altre date verranno rivelate entro la fine dell'estate. -

Ora torniamo al Mazapègul Bikers Day con lo svolgimento della festa:

dalle 16:30 moto in esposizione a cura di “Garage'900” e a scaldare i motori a suon di Rock ci penserà "Dj Ursus" con i suoi 25 e più anni d'esperienza alla consolle.

Per esser sicuri di trovare posto, è suggerita la prenotazione per cenare.. e nel menù della casa ci sarà l'imbarazzo della scelta tra antipasti, pizze, hamburger, etc etc...

Bastet Live nella terrazza panoramica dalle ore 21:00.

Evento organizzato con la collaborazione di “24 Crew” di Meldola.

Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: 3760130942 (Birrificio Mazapégul)



Sono disponibile per qualsiasi altra informazione o domanda.

Resto in attesa di una vostra risposta.

Potete contattarmi anche tramite WhatsApp al 3473490060.

Grazie per l'attenzione.



Cris Lòng (Bastet Manager)