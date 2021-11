Guide turistiche alla scoperta di Forlimpopoli per il bicentenario di Artusi

Nell’ambito delle iniziative per il bicentenario della nascita di Artusi l’amministrazione comunale di Forlimpopoli ha promosso, attraverso il proprio ufficio turistico, un educ-tour di due giorni riservato alle guide turistiche del territorio per illustrare in modo nuovo i tesori e, soprattutto, i segreti della città artusiana e dei suoi dintorni.

Il primo incontro dell’educ-tour, i cui posti disponibili sono andati esauriti in brevissimo tempo, è fissato per lunedì 8 novembre, con una visita guidata allo Spinadello e un itinerario di presentazione dei monumenti cittadini posti lungo la cinta muraria, raggiunti attraverso e-bike. Lunedì 22 invece il tour si svilupperà all’interno del centro storico, toccando i luoghi più noti della città (come la Rocca Ordelaffa e la Chiesa dei Servi) ma anche quelli più nascosti (come la Chiesa del Carmine e la Casa di Marco Uccellini).

“Il bicentenario artusiano – dichiarano il Sindaco Milena Garavini e l’assessore al turismo Paolo Rambelli – è certamente un’occasione per celebrare la figura di Artusi, ma vuole essere anche un’opportunità per far conoscere tutti i tesori della città natale di Artusi, che in tanti momenti della sua storia e in tanto luoghi ha incrociato la cultura gastronomica (basti pensare al Museo Archeologico con le anfore vinarie) ma che presenta molteplici altre ragioni di interesse per i turisti che meritano di essere conosciute e ulteriormente valorizzate”.