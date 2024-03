Ha toccato tutte le 193 nazioni del mondo: Flavio Ferrari Zumbini si racconta a InZir

Venerdì 8 marzo, alle 21, arriva a Inzir (via Bezzecca, 10) un viaggiatore di lungo corso che ha toccato tutte le 193 nazioni del mondo con una predisposizione particolare all’incontro e al sostegno delle culture locali. Flavio Ferrari Zumbini racconterà la sua lunga avventura, di quando ha esplorato paesi meno conosciuti come la Corea del Nord e l’Afghanistan. Proprio in quest’ultimo paese Flavio ha corso una maratona per raccogliere fondi a sostegno delle donne locali. "Il ruolo e il rispetto delle donne è un tema che non è mai passato indifferente agli occhi di Flavio - viene spiegato -. Ascolteremo i suoi racconti e le iniziative alle quali ha dato inizio per combattere questo enorme stato di diseguaglianza che affligge ancora la nostra società". Si tratta di un evento gratuito riservato ai soci Arci.