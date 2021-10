I grandi del pugilato premiati al San Giacomo per la "Hall of Fame Italia"

La "Hall of Fame Italia" del pugliato è la boxe raccontata attraverso le parole, le immagini e soprattutto i personaggi di uno sport che crea passioni profonde. Sabato 30 ottobre, dalle ore 20, saranno premiati gli esponenti più significativi della “noble art” (nell’albo d’oro figurano campioni di rango assoluto come Carnera, Oliva, Benvenuti, Damiani, Rosi, Maurizio Stecca e la nostra Simona Galassi), alla Chiesa di San Giacomo, per celebrare in una serata di gala la boxe e la sua storia.



Saranno premiati una serie di campioni, descritti dagli organizzatori del quotidiano online boxeringweb.net: "Duilio Loi, in corsa per essere proclamato il migliore di tutti, è stato il campione della gente. Amato dai tifosi che riempivano le arene dove si svolgevano i suoi match. San Siro e il Vigorelli erano il suo regno, per vederlo combattere si fermavano anche i tram. E poi Sumbu Kalambay, un peso medio dall’immenso talento. Una boxe classica, fatta di velocità, rapidità di spostamenti, difesa affascinante, attacco sul tempo. Un campione del mondo che ha entusiasmato. Loris Stecca, che è stato il più giovane tra i re di questio sport. Ha vinto il titolo contro un grande, Leo Cruz, l’ha fatto davanti a una platea capace di realizzare l’incasso più importante della storia italiana. Una furia sul ring. Massimiliano Duran, che appartiene a una famiglia che ha fatto della boxe una ragione di vita. Ha realizzato un’impresa da applausi. Davanti aveva Carlos De Leon, uno che aveva disputato quindici mondiali. Lui, il Momo di Ferrara, aveva disputato in tutto quindici incontri. E ha vinto. Con merito, con abilità. Roberto Cammarelle sarà l'ospite d'onore, ha conquistato il bronzo ad Atene 2004, l’oro a Pechino 2008, l’argento a Londra 2012. E ha vinto due volte il mondiale. Tra i pionieri stavolta il posto spetta ad Anacleto Cleto Locatelli, l’uomo designato come il miglior pugile italiano qualche decennio fa da Umberto Branchini e Roberto Fazi".

La serata sarà condotta da Davide Novelli, giornalista sportivo Rai specializzato nel pugilato. Insieme a lui sarà presente Dario Torromeo, già capo redattore del Corriere dello Sport, inviato in dieci olimpiadi e autori di numerosi libri di boxe. L’evento è aperto a tutti nel rispetto delle misure di contenimento del contagio e verrà chiesto ai partecipanti la presentazione del green pass e l’ingresso all’interno del locale con mascherina. Sarà necessaria la prenotazione attraverso i seguenti contatti. Scrivendo e mail a flaviodellamore@boxeringweb.net - tel 0543550608. Unità Sport, Comune di Forlì: 0543.712402 - Cell 3204322943. Scrivendo email a unita.sport@comune.forli.fc.it.