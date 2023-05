"I colori della vita" a Forlimpopoli: personale dell'artista Bruna Dirani La Manna

Si compone di una trentina di opere la mostra "I colori della vita", personale dell'artista Bruna Dirani La Manna, che aprirà al pubblico sabato 27 maggio alle ore 17,30 alla Sala del Consiglio del Comune di Forlimpopoli. Al taglio del nastro interverrà Milena Garavini, sindaca di Forlimpopoli. Curata dalla critica d'arte Silvia Arfelli, l'esposizione presenterà una serie di opere che rappresentano cronologicamente il lungo percorso pittorico dell’artista.

“Dopo decenni di pittura praticata con talento ed entusiasmo, la pittrice ha deciso di ripercorrere le tappe della sua storia artistica, presentando una selezione di dipinti che hanno contraddistinto il suo percorso, anche personale: da alcune vedute degli anni Ottanta, fino a quelle degli anni novanta, che dimostrano anche un’interessante struttura narrativa, realizzate al sud, in Sicilia e in Calabria, e forse per questo dai colori più intensi ed energici, e ad alcune nature morte dal sapore rustico, che guardano a quell’antico ambiente agricolo, a quelle consuetudini che appartengono alla tradizione romagnola. Il percorso espositivo passa attraverso trionfi di fiori, in composizioni ricche di particolari che paiono interpretare, con sguardo personale, quel periodo aulico della natura morta che dal Cinquecento italiano giunge fino al barocco olandese. Bruna lo interpreta secondo una vasta gamma di effetti visivi, dimostrando nel tempo una elaborazione sempre maggiore, fatta di colori caldi e sfumati che emergono con evidenza sullo sfondo neutro, con interessanti effetti di luce” sottolinea Arfelli nella presentazione alla mostra.

Bruna Dirani La Manna vive ed opera a Forlimpopoli. E' stata docente nella scuola pubblica per molti anni. Dipinge fin dagli anni ottanta, dal 1970 è volontaria e ricopre attualmente il ruolo di Consigliera e Responsabile dell'area sociale del Comitato C.R.I. di Forlimpopoli-Bertinoro. Nel 1977 ha realizzato la sua prima mostra personale a Cervia. Di seguito diverse sono state le sue esposizioni personali e collettive in altre città italiane e all’estero, a Parigi e Barcellona. Le sue opere, a cui sono stati assegnati anche diversi premi, sono presenti in diverse collezioni private. Patrocinata dal Comune di Forlimpopoli, la mostra “I colori della vita” sarà visibile al pubblico nella Sala del Consiglio Comunale del Comune di Forlimpopoli fino al 4 Giugno 2023, tutti i giorni in orario 10,00 – 12.00 e 16,00 – 19,00. Info: 334 2604929