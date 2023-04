I pellegrini di Santiago a San Martino in Strada

Una grande voglia di ritrovarsi anima i pellegrini che si sono recati a Santiago di Compostela - la città spagnola dove è la tomba dell’Apostolo Giacomo - e che si incontreranno, provenienti da varie località, a San Martino in Strada, nei locali della parrocchia sabato 15 aprile alle ore 21.00.

“Una serata per chi ha fatto il Cammino di Santiago, per chi non l’ha fatto, per chi vorrebbe farlo e per chi non sa cosa sia, in poche parole una serata per tutti!”, così hanno pensato gli organizzatori – Paolo Greggi, Cristina Babacci, Elena Versari, d’accordo con il parroco, Don Massimo Masini - che daranno vita ad un dibattito basato su storie, informazioni, video, foto, in uno scambio di racconti ed emozioni nel ricordo di un’esperienza unica.

Chi lo desidera, alle ore 19.00, potrà partecipare alla “cena del pellegrino”, semplice pasto preparato alla maniera degli ostelli spagnoli. (prenotazione: Paolo 324 6140570 – Cristina 320 0254225).