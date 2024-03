“I Preraffaelliti e l'Età Vittoriana: Tratti di un'epoca in trasformazione”: incontro con Mattia Flamigni, docente di Storia e Filosofia

Prezzo non disponibile

Sabato 16 marzo, alle ore 16,30, presso la Sala Sangiorgi dell'Istituto Musicale Masini, per il ciclo di conversazioni “Gli Abissi dell'anima. Il mondo segreto dei Preraffaelliti”, organizzato dall'Associazione Culturale San Mercuriale, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri, il prof Mattia Flamigni terrà una conferenza dal titolo: “I Preraffaelliti e l'Età Vittoriana: Tratti di un'epoca in trasformazione”.

Mattia Flamigni è laureato in Scienze Storiche e nel 2017 ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in Storia, Culture, Civiltà presso l'Università di Bologna. Insegna Storia e Filosofia al Liceo scientifico “Tonino Guerra” di Novafeltria. Tra le sue pubblicazioni: “Professori e università di fronte all'epurazione. Dalle ordinanze alleate alla pacificazione”

Il 1848 fu “l'anno dell'impossibile”. La primavera dei popoli scosse i regimi assoluti. Il vento della rivoluzione partì dalla Sicilia e si estese a Toscana, Napoli, Lombardo Veneto, Ducato di Modena e Reggio, Stato Pontificio ed, anche, all'Europa. L'Inghilterra – insieme alla Russia – rimase indenne dall'ondata rivoluzionaria. La Gran Bretagna stava consacrandosi come la massima potenza coloniale del mondo, mentre il processo di industrializzazione mutava radicalmente l'aspetto del paese. Su questi mutamenti, sulle contraddizione che ne derivarono, vogliamo porre l'attenzione per comprendere l'humus storico-culturale dal quale nacque, nel 1848, la Confraternita dei Preraffaelliti: la “rivoluzione” nell'Inghilterra della Regina Vittoria.

Per informazioni: https://www.sanmercuriale.it - info@sanmercuriale.it