I sabati della cultura a Palazzo Romagnoli: Pier Giorgio Pasini presenta “Napoleone e le rapine d’arte in Romagna”

L’associazione culturale “Forlì Cambia” riprende la programmazione della serie de “I sabati della cultura”, ospitando sabato 19 marzo, alle 16:30, presso la sala al primo piano di Palazzo Romagnoli a Forlì, la presentazione del libro di Pier Giorgio Pasini “Napoleone e le rapine d’arte in Romagna” (Minerva editrice)

Il racconto contenuto nel saggio descrive l’aspetto storico e culturale, mai del tutto risolto, che lega la presenza ingombrante di Napoleone durante la campagna d’Italia con l’asportazione di opere d’arte allo scopo di compensare con cessioni sottocosto, le casse della Repubblica di Francia, prosciugate proprio dalle campagne di guerra del famoso condottiero. Curiosità in merito ai registi occulti che ordinavano i furti delle opere che furono perpetrati in Romagna e quali soprattutto i vari manufatti che purtroppo non sono mai ritornati nei luoghi di origine romagnoli pur consevati in pinacoteche italiane. L’incontro sarà introdotto dal Vittorio Mezzomonaco, amico ed estimatore di Pasini. All’ingresso i partecipanti troveranno copie del libro, oggetto della conversazione.

L’ingresso sarà libero nel rispetto delle norme covid quindi con super green pass e mascherina.