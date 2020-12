Il Concerto di Natale "a distanza" della Young Musicians European Orchestra

La Young Musicians European Orchestra e il maestro Paolo Olmi salutano il loro pubblico con i Concerti di Natale in occasione delle festività natalizie, ma a causa del Covid-19, la musica live sarà solo "a distanza".

Il Concerto di Natale 2020, infatti, dopo una prima visione su Teleromagna il 23 dicembre alle ore 17,45, viene replicato il 24 dicembre alle ore 15 e il 25 dicembre alle ore 19 sulle pagine Facebook della Young Musicians European Orchestra e di Emilia Romagna Concerti. In questo programma è possibile ascoltare grandi solisti under 35 quali Kian Soltani, Roman Kim, Emma Arizza, Simone Fava, Enrico Mignani e si vedranno anche immagini dei Concerti di Natale effettuati a Betlemme negli scorsi anni.

Durante le vacanze natalizie, sia su Youtube che suIle pagine Facebook di Erconcerti e di YMEO, saranno inoltre presentati molti video musicali con i musicisti dell'Orchestra che si esibiscono in luoghi storici e suggestivi quali la Basilica di San Vitale e la Biblioteca Classense a Ravenna, e l'Abbazia di San Mercuriale a Forlì.

Il Maestro Olmi ha dichiarato di essere molto soddisfatto perchè "i nostri video apparsi finora sul web hanno avuto moltissime interazioni con gli amanti della musica. Ho notato che a partire dal lockdown il pubblico si avvicina molto ai concerti attraverso i social media e Youtube, tanto che un mio video prodotto in Corea alcuni anni fa ha superato il milione di like".

Anche se la vera Musica si fa dal vivo, nei teatri e sul palcoscenico, la Young Musicians European Orchestra da alcuni mesi è fortemente impegnata nello streaming; particolare successo ha avuto la realizzazione del finale della Nona Sinfonia di Beethoven "costruito" a distanza, nota per nota, insieme ai musicisti della Tehran Symphony Orchestra, e ripreso da molte televisioni di tutto il mondo.

"Ci mancano molto i nostri Concerti di Natale - continua Olmi -che realizzavamo in un ponte ideale con la Terra Santa ma anche ieri il Sindaco di Betlemme mi ha scritto confermando che ci aspettano a dicembre 2021 per celebrare Betlemme come Capitale della Cultura Arba 2021 e quindi appena possibile recupereremo il tempo perduto. I ragazzi dell'Orchestra ed io non vediamo l'ora di potere salutare il nostro pubblico di persona e speriamo di poterlo fare a partire dai prossimi Concerti di Pasqua, per riprendere poi tutte le manifestazioni cancellate per il Covid".