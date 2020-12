Il concerto online dei vincitori del concorso "Adotta un musicista"

Prosegue la rassegna di "Concerti 2.0" promossa da ForlìMusica per dare continuità all'attività concertistica e culturale in città programmando la messa in onda sui propri canali social di 6 concerti tra dicembre e gennaio.

Il secondo appuntamento è fissato per domenica 20 dicembre, alle 21, e avrà per protagonisti i premiati dell'ultima edizione del concorso "Adotta un musicista", ovvero il pianista Federico Segurini e la violoncellista Giada Moretti.

Segurini eseguirà in particolare la Sonata op.2 n.1 di Beethoven e l'Improvviso op.90 n.2 di Schubert, mentre Moretti, accompagnata al pianoforte da Davide Cavalli, interpreteràle Variazioni su un tema rococò, Op. 33, di Čajkovskij.

Per seguire questo e gli altri 4 concerti in programma è sufficiente registrarsi (gratuitamente) sul sito dell'associaizone: https://forlimusica.it/#home