Il fondatore dei "La Crus" Mauro Ermanno Giovanardi ripercorre la sua carriera uin acustico a Bertinoro

Mauro Ermanno Giovanardi arriva sabato 18 febbraio alle 21:30 al Circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro: voce e armonica accanto a Marco Carusino, chitarra acustica, cori e loop.

Mauro Ermanno Giovanardi è un grande artista. E’ ammiratore di Nick Cave e di Luigi Tenco. Nel 1994 ha fondato i mitici e indimenticabili La Crus assieme ad Alex Cremonesi e a Cesare Malfatti. La band da culto si dedica alla canzone d'autore cantando in italiano, con l'intento di trasmettere più direttamente i propri sentimenti.

Mauro Ermanno Giovanardi ripercorre alla Rimbomba in versione acustica gli ultimi venticinque anni della sua carriera, iniziata ancora prima, negli anni Ottanta. La tracking list del concerto racconta la sua storia musicale, partendo da alcuni brani storici dei La Crus, ai suoi da solista più importanti, passando per i classici della canzone italiana, fino a toccare “La Mia Generazione“, suo ultimo lavoro discografico. Le atmosfere sono evocative, dallo stile vintage e dal sapore western morriconiano e minimale al contempo, per dare sempre più spazio alla voce; loop acustici, chitarra, cori per impreziosire e dare più pathos e musicalità all’impianto musicale dello spettacolo. Concerto squisitamente imperdibile.

Sarà possibile mangiare piadine farcite a partire dalle ore 20:00. Il concerto avrà inizio alle ore 21:30. Occorre obbligatoriamente prenotare: Telefono e Whatsapp 333.1296915