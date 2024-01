Il Forlimpopoli Folk Club presenta un viaggio dalla musica barocca a quella contemporanea con Ambrosini Rusche Duo

Seconda data 2024 per il Forlimpopoli Folk Club, eccezionalmente di sabato sera, sempre in Sala Aramini. Sul palco due musicisti prestigiosi che collaborano, da anni, con la Scuola di musica popolare di Forlimpopoli: Marco Ambrosini ed Eva-Maria Rusche. Sabato 27 gennaio appuntamento alle 21:00 con l' Ambrosini Rusche Duo che presenta "Ai tasti!", un viaggio dalla musica barocca a quella contemporanea attraverso 135 tasti

Marco Ambrosini è nato nel 1964 a Forlì, ha studiato violino (con A. Casagrande) e composizione (con M. Perrucci) presso l'Istituto Musicale "G.B.Pergolesi" di Ancona e al Conservatorio "G. Rossini" di Pesaro. Ha suonato con l'Orchestra Filarmonica Marchigiana e varie orchestre da camera, ensemble di musica antica, barocca e contemporanea. Nel 1982 ha fondato, insieme a Peter Rabanser, l'ensemble internazionale Oni Wytars, e con questo gruppo si esibisce tuttora. Dal 1990 si esibisce come solista per il Clemencic Consort di Vienna, dal 1991 sono direttore artistico (con Katharina Dustmann) dello Studio Katharco - Sound:Creations.

Ha debuttato come solista e suonatore di nyckelharpa nel teatro "Alla Scala" di Milano, in concerti per la Royal Swedish Concert Agency, nell'Alte Oper di Francoforte, nella Filarmonica di Colonia, Berlino, Mosca e nella Carnegie Hall di New York . Insieme a Carlo Rizzo, Jean-Louis Matinier, Valentin Clastrier e Michael Riessler ha partecipato a numerosi concerti e registrazioni radiofoniche di musica jazz. E' stato scelto dalla radio tedesca SWF come esordiente e compositore per il New Jazz Meeting 1993.

Negli ultimi anni ha partecipato a numerose produzioni radiofoniche, televisive e di CD (più di 150), come artista solista, compositore o membro dell'ensemble Oni Wytars (Germania), Els Trobadors (Spagna), Unicorn, Accentus, Clemencic Consort, Armonico Tributo (Austria), Ensemble Kapsberger (Rolf Lislevand-Norvegia), Camerata Nordica (Svezia), Holland Byzantine (Paesi Bassi), Lucilla Galeazzi, Ensemble La Chimera (IT), Vox Clamantis (EE), Jean-Louis Matinier, Michael Riessler e altri. E' artista ECM come solista, SONY/DeutscheHarmoniaMundi con l'Ensemble Oni Wytars. E' attivo come insegnante.

Eva-Maria Ruche è nata a Tubinga, Germania. Da quando riesce a ricordare, è rimasta affascinata dal suono del pianoforte. Ha preso lezioni di pianoforte dall'età di 5 anni, ad es. con Tomoko Ogasawara e Andreas Weimer e lezioni di organo con il Prof. Wolfgang Spindler a Bamberg, Germania. Dopo due anni di studi di fisica e musicologia all'Università di Heidelberg, ha studiato musica sacra e organo a Lubecca e Stoccarda con il Prof. Jürgen Essl, Prof. Arvid Gast, Prof. Franz Danksagmüller e clavicembalo e strumenti storici a tastiera con il Prof. Hans- Jürgen Schnoor e il prof. Jon Laukvik. I suoi studi a Vienna con il Prof. Michael Radulescu e il Prof. Gordon Murray così come numerose masterclass di organo, coro e improvvisazione le hanno fornito impulsi fondamentali per il suo ulteriore sviluppo artistico. Termina i suoi studi di musicologia con una tesi sull'esame di un organo di nuova costruzione intorno al 1700 ("Werner von Leibzig: 'Von Probirung einer neüerbauten Orgel' (1711/1717). Studien zu einer unbekannten Quelle"). Ha studiato inoltre Storia all'Università di Costanza; la sua tesi di laurea riguardava la classificazione delle emozioni nella prima età moderna ("Die Konstruktion des Subjekts - Descartes und Hobbes im Vergleich: Die Leidenschaften und ihre Funktion in den Werken Les passions de l'Âme (1649) und Leviathan (1651)" ).

Dall'inizio dei suoi studi musicali insegna pianoforte, organo e clavicembalo e ha lavorato come tutor di clavicembalo presso la Musikhochschule di Stoccarda. Dal 2009 le piace ispirare e lasciarsi ispirare mentre insegna agli studenti della sua classe a Costanza pianoforte, teoria, improvvisazione, esecuzione di ensemble/band e accompagnamento, tra l'altro. alla Musikschule Costanza. Come solista suona il clavicembalo e recital d'organo. Suona in diverse formazioni e ha tenuto concerti con musicisti di diversa provenienza musicale tra cui Ensemble Supersonus, Ensemble Oni Wytars, Ensemble Metamorphonica, Quatuor Ardeo, The Tabla-Takla Connection (con Florian Schiertz), Nacht.Perlen, Facilité (in collaborazione con la Scuola di danza moderna Costanza) e con i membri dell'Orchestra filarmonica della Germania sudoccidentale).

Info: info@musicapopolare.net, 389 1005150, www.musicapopolare.net