Il futuro dell’economia dello spazio e gli impatti sull’economia regionale: se ne parla a Rocca delle Caminate

Il 22 marzo dalle 15,00 presso Rocca delle Caminate è previsto l’evento “L’industria nello spazio” promosso dal Tecnopolo di Forlì-Cesena (gestito da Ser.In.Ar.), in collaborazione con la Fondazione Astrid e l’Università di Bologna. Si tratta di un’iniziativa che vedrà a confronto i più importanti protagonisti dell’industria spaziale italiana, per approfondire problematiche e opportunità della nuova frontiera dell’economia dell’aerospazio. L’occasione è offerta anche dalla presentazione del volume curato da Antonio Perrucci “Industria dello spazio. Problemi e opportunità” nella collana di studi della Fondazione Astrid.

Molte applicazioni digitali di cui beneficeremo nei prossimi anni come utenti stanno nascendo dalla rinnovata capacità di utilizzare dati ottenuti da costellazioni di satelliti a bassa orbita. Molta innovazione in ambito manifatturiero, soprattutto relativa all’impiego di materiali innovativi, sta avvenendo nell’ambito della costruzione di componenti per aerei, elicotteri, droni, satelliti e nuove stazioni spaziali commerciali. L’indossabilità di sensori per il monitoraggio delle funzioni vitali, che con molta probabilità saranno al centro del futuro della medicina di territorio, nasce dalla ricerca in atto in ambito spaziale. Si tratta solo di alcune illustrazioni del motivo per cui l’economia dello spazio sia importante non solo a livello geostrategico, ma in modo preponderante anche per l’economia e la società su scala regionale e locale.

All’evento di Rocca delle Caminate interverranno Franco BASSANINI, (già Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali, oggi Presidente di Fondazione Astrid), Antonio PERRUCCI (Direttore del laboratorio sull’Ecosistema digitale Astrid - LED), Paolo TORTORA (Professore ordinario, Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di Bologna), Lorenzo CIAPETTI (autore di uno studio sull’economia dello spazio e consulente senior del Tecnopolo di Forlì-Cesena), Roberto VIOLA (Direttore generale Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie - Commissione Europea), Marco BRANCATI (Chief Technology & Innovation Officer di Telespazio), Alessandro CURTI (Amministratore delegato CURTI S.p.A). Alessio GRASSO (Aerospace & Defence Business Unit Manager Dallara), Leonardo MAZZINI (Chief Technical Officer di Thales Alenia Space Italia), Franco ONGARO (Chief Space Business Officer di Leonardo), Ugo RUFFOLO (Professore di Diritto Civile e Diritto della Comunicazione, Università di Bologna) e Pierluigi SANNA (Vicesindaco della città metropolitana di Roma e sindaco di Colleferro).

Le conclusioni saranno affidate a Vincenzo COLLA, Assessore allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione della Regione Emilia-Romagna.